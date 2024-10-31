Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam 9.YARGI PAKETİ SON DAKİKA: 9. Yargı paketi çıktı mı, ne zaman çıkacak, içeriği ve maddeleri neler, 4/4 ceza indirimi ve denetimli serbestlik var mı?

        9.Yargı paketi son dakika! 9. Yargı paketi ne zaman çıkacak, içeriği ve maddeleri neler, 4/4 ceza indirimi ve denetimli serbestlik var mı?

        Milyonların gündeminde 9. Yargı paketi son dakika haberleri yer almaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde TBMM Genel Kurulunda, 9. Yargı Paketi olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı. Birçok düzenlemenin yer aldığı paket için infaz düzenlemesi, 4/4 ceza indirimi ve genel af gibi maddeler de gündeme geliyor. Peki 9. Yargı paketi çıktı mı, ne zaman çıkacak, içeriği ve maddeleri neler, 4/4 ceza indirimi ve denetimli serbestlik var mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2024 - 09:36 Güncelleme: 31.10.2024 - 10:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          9.Yargı paketinin çıkacağı tarih ile ilgili araştırmalar sürüyor. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan 9. Yargı Paketi olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı. Bakan Yılmaz Tunç, önceki pakette yer alamayan birçok detayın 9. yargı paketinde bulunacağını belirtmişti. Peki 9 yargı paketi ne zaman çıkacak, son durum nedir?

        • 2

          9.YARGI PAKETİ MECLİS'TE

          Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni haftada gündem oldukça yoğun. Meclis Genel Kurulu'nda 9. Yargı Paketi görüşülecek. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2025 yılı bütçesinin geneli üzerindeki görüşmeler başlayacak. Kurumlara dair görüşmeler, Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesi ile başlayacak.

        • 3

          9. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK, ÇIKTI MI?

          Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan 9. Yargı Paketi olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine TBMM Genel Kurulunda yeniden başlandı. Henüz 9. Yargı paketi çıkmadı.

          9. YARGI PAKETİNDE SON DURUM

          Genel Kurulda, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, kanun teklifinin Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle usul tartışması açılmasını talep etti. Bunun üzerine TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, usul tartışması açtı.

          TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, kanun teklifinin 39 maddeden oluştuğunu ve 20 farklı kanunda değişiklik veya düzenleme yaptığını söyledi.

          Teklifin, hukuki güvenliğin güçlendirilmesi, temel hak ve özgürlüklerin daha etkin korunması, adalet hizmetlerinin etkinliğinin artırılması, suçla daha etkin mücadele edilebilmesi, toplumun temelini oluşturan aile kurumunun güçlendirilmesi ve Anayasa Mahkemesinin iptal kararlarının oluşturduğu hukuki boşluğun doldurulması ve uygulamada yaşanabilecek tereddütlerin giderilmesi anlamında önemli düzenlemeler içerdiğini belirten Yüksel, şöyle konuştu:

        • 4

          "Burada Anayasa Mahkemesinin iptal kararları doğrultusunda evlenen kadının soyadına, annenin soybağının reddi davası açılabilmesine, üçüncü kişilerin soybağının reddi davası açılabilmesinin şartlarına, evlatlığın nüfus kaydına evlat edinenlerin adlarının yazılabilmesine, birden çok baronun bulunduğu illerde barolara gönderilecek adli yardım ödeneğinin oranına, ara buluculuk görüşmelerinin ilk toplantısına katılmayan tarafın sorumlu tutulacağı yargılama gideri ve lehine hükmedilecek vekâlet ücretinin miktarına gibi birçok alanda düzenlemeler bulunmaktadır."

          Kanun teklifinin, Adalet Komisyonunda 20 saati aşkın süren görüşmelerin ardından kabul edildiğini dile getiren Yüksel, teklifin Anayasa'ya aykırılığına ilişkin iddiaların Komisyon görüşmelerinde de gündeme geldiğini anımsattı.

          Yüksel, "Teklifin Anayasa'ya aykırılığı iddiası, tabiri caizse, saatler süren müzakereler sonucunda Komisyonumuz tarafından kabul görmemiştir. Dolayısıyla bu aşamada gerek usul tartışmasının açılmasına gerek Anayasa'ya aykırılık iddiası nedeniyle teklifin Genel Kurul görüşmelerine başlanmasına engel bir husus bulunmamaktadır." dedi.

          AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir de teklinin Anayasa'ya aykırı olmadığını ifade etti.

          Daha sonra teklifin tümü üzerindeki görüşmelere geçildi.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in ifadesine ulaşıldı
        Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in ifadesine ulaşıldı
        Kadın doktora makas ve ısıtıcıyla feci darp!
        Kadın doktora makas ve ısıtıcıyla feci darp!
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Ambulans bebek için yola çıktı! İnatla yol vermedi! Sıcak gelişme!
        Ambulans bebek için yola çıktı! İnatla yol vermedi! Sıcak gelişme!
        '8' hasretini Sara bitirdi!
        '8' hasretini Sara bitirdi!
        İspanya'da son 30 yılın en ölümcül sel felaketi!
        İspanya'da son 30 yılın en ölümcül sel felaketi!
        Türkiye'yi temsil etmek için Meksika'ya gitti
        Türkiye'yi temsil etmek için Meksika'ya gitti
        Toz mu çubuk mu? Şekillerine göre faydaları değişiyor
        Toz mu çubuk mu? Şekillerine göre faydaları değişiyor
        Evlilik sorusu heyecanlandırdı
        Evlilik sorusu heyecanlandırdı
        İtirafçının keşif görüntüsü Habertürk'te
        İtirafçının keşif görüntüsü Habertürk'te
        Şeker mi şaka mı?
        Şeker mi şaka mı?
        Yapay zekaya KDV geliyor
        Yapay zekaya KDV geliyor
        OKS TES’e dönüşecek
        OKS TES’e dönüşecek
        Yerli hidrojen yakıt hücresi geliştirilecek
        Yerli hidrojen yakıt hücresi geliştirilecek
        Trump Netanyahu'dan Gazze'ye saldırıları sonlandırmasını istedi mi?
        Trump Netanyahu'dan Gazze'ye saldırıları sonlandırmasını istedi mi?
        2 bölge için yağmur uyarısı
        2 bölge için yağmur uyarısı
        2025'te turist vergisi uygulayacak ülkeler
        2025'te turist vergisi uygulayacak ülkeler
        Yaklaşık bir ton ağırlığında! "İlk kez karşımıza çıkıyor"
        Yaklaşık bir ton ağırlığında! "İlk kez karşımıza çıkıyor"
        Oscar'lı oyuncu İstanbul'da
        Oscar'lı oyuncu İstanbul'da
        Perakende ve telekomun görünümü ne?
        Perakende ve telekomun görünümü ne?
        Habertürk Anasayfa