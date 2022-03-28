Oscar Ödülleri sahiplerini buldu. Bu yıl 94. kez gerçekleşen Akademi Ödülleri'nde, Oscar kazananlar kadar kırmızı halı geçişleri de ilgi gördü. Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle kısıtlı kişinin katılımıyla düzenlenen Oscar gecesine bu yıl ünlü yağdı. En İyi Kadın Oyuncu Oscarı'nı kaldıran ünlü oyuncu Jessica Chastain, renkli Gucci elbisesiyle göz kamaştırdı.