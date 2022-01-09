2021-2022 Süper Lig sezonunda heyecan 20. hafta maçlarıyla devam ediyor. İşte bugünkü maçlar sırasında merakla araştırılan Süper Lig'de panaroma...

SÜPER LİG 20. HAFTA MAÇLARI

7 Ocak Cuma:

20.00 Trabzonspor 1-0 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

8 Ocak Cumartesi:

13.30 Gaziantep FK 3-1 VavaCars Fatih Karagümrük

16.00 Aytemiz Alanyaspor 1-1 Medipol Başakşehir

16.00 Kasımpaşa 3-1 Atakaş Hatayspor

19.00 Galatasaray 0-1 GZT Giresunspor

9 Ocak Pazar:

13.30 İttifak Holding Konyaspor 0-1 Demir Grup Sivasspor

16.00 Göztepe-Fraport TAV Antalyaspor

16.00 Yukatel Kayserispor-Altay

19.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş

10 Ocak Pazartesi:

20.00 Fenerbahçe-Adana Demirspor

SÜPER LİG 20. HAFTA PUAN DURUMU (9 OCAK)