9 Kasım 2019 Cumartesi reyting sonuçları belli oldu. Her hafta olduğu gibi yine bu haftada reytinglerde kıyasıya bir mücadele yaşandı. Benim Tatlı Yalanım, Her Yerde Sen, Kalk Gidelim, Kuzey Yıldızı adlı diziler Cumartesi gecesine damgasını vurdu. Yapımcılar için kırmızı bir çizgi olan reyting sonuçları dizilerin ve programların kaderini belirliyor. Peki, dün akşam hangi dizi zirveye oturdu?

9 KASIM CUMARTESİ REYTİNG SONUÇLARI

İŞTE TOTAL'DE İLK 10 PROGRAM

1 KUZEY YILDIZI İLK AŞK

2 KUZEY YILDIZI İLK AŞK ÖZET

3 GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU

4 SHOW ANA HABER

5 O SES TÜRKİYE

6 RECEP İVEDİK 3

7 HABER ONU

8 KİM MİLYONER OLMAK İSTER TKR

9 KİM MİLYONER OLMAK İSTER

10 BENİM TATLI YALANIM

İŞTE AB'DE İLK 10 PROGRAM

1 KUZEY YILDIZI İLK AŞK

2 O SES TÜRKİYE

3 GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER

4 KUZEY YILDIZI İLK AŞK

5 KALK GİDELİM

6 RECEP İVEDİK

7 HER EYRDE SEN

8 SHOW ANA HABER

9 O SES TÜRKİYE ÖZET

10 KİM MİLYONAR OLMAK İSTER TKR

İŞTE ABC'DE İLK 10 PROGRAM

1 KUZEY YILDIZI İLK AŞK

2 GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU

3 O SES TÜRKİYE

4 KUZEY YILDIZI İLK AŞK

5 SHOW ANA HABER

6 KİM MİLYONER OLMAK İSTER

7 RECEP İVEDİK

8 KİM MİLYONER OLMAK SİTER TKR

9 HER YERDE SEN

10KALK GİDELİM