Özlemle Anıyoruz
10 KASIM 2019
WhatsApp Hattı
HaberlerTelevizyon

9 Kasım Cumartesi reyting sonuçları! Hangi dizi birinci oldu? İşte sevilen o dizi

9 Kasım Cumartesi 2019 reyting sonuçları tüm dizi severler tarafından merak konusu oldu. Benim Tatlı Yalanım, Her Yerde Sen, Kalk Gidelim, Kuzey Yıldızı mı reytinglerde birinci geldi? Sorusu cevap bulmuş oldu. İşte 9 Kasım reyting sonuçları

10.11.2019 - 11:22 | Güncelleme: Televizyon
reyting sonuçları

9 Kasım 2019 Cumartesi reyting sonuçları belli oldu. Her hafta olduğu gibi yine bu haftada reytinglerde kıyasıya bir mücadele yaşandı. Benim Tatlı Yalanım, Her Yerde Sen, Kalk Gidelim, Kuzey Yıldızı adlı diziler Cumartesi gecesine damgasını vurdu. Yapımcılar için kırmızı bir çizgi olan reyting sonuçları dizilerin ve programların kaderini belirliyor. Peki, dün akşam hangi dizi zirveye oturdu?

9 KASIM CUMARTESİ REYTİNG SONUÇLARI

İŞTE TOTAL'DE İLK 10 PROGRAM

1 KUZEY YILDIZI İLK AŞK
2 KUZEY YILDIZI İLK AŞK ÖZET
3 GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU
4 SHOW ANA HABER
5 O SES TÜRKİYE
6 RECEP İVEDİK 3
7 HABER ONU
8 KİM MİLYONER OLMAK İSTER TKR
9 KİM MİLYONER OLMAK İSTER
10 BENİM TATLI YALANIM

İŞTE AB'DE İLK 10 PROGRAM

1 KUZEY YILDIZI İLK AŞK
2 O SES TÜRKİYE
3 GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER
4 KUZEY YILDIZI İLK AŞK
5 KALK GİDELİM
6 RECEP İVEDİK
7 HER EYRDE SEN
8 SHOW ANA HABER
9 O SES TÜRKİYE ÖZET
10 KİM MİLYONAR OLMAK İSTER TKR

İŞTE ABC'DE İLK 10 PROGRAM

1 KUZEY YILDIZI İLK AŞK
2 GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU
3 O SES TÜRKİYE
4 KUZEY YILDIZI İLK AŞK
5 SHOW ANA HABER
6 KİM MİLYONER OLMAK İSTER
7 RECEP İVEDİK
8 KİM MİLYONER OLMAK SİTER TKR
9 HER YERDE SEN
10KALK GİDELİM

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Bursa'da çevre felaketi!
Bursa'da çevre felaketi!
Gebze'de insanlık dışı olay
Gebze'de insanlık dışı olay
Yardım çığlığı: Lütfen oğlumu kurtarın
Yardım çığlığı: Lütfen oğlumu kurtarın
En çok bu ilde yaşayanlar para biriktiriyor
En çok bu ilde yaşayanlar para biriktiriyor
7 Kasım Perşembe reyting sonuçları!
7 Kasım Perşembe reyting sonuçları!
6 Kasım reyting sonuçları!
6 Kasım reyting sonuçları!
5 Kasım reyting sonuçları açıklandı!
5 Kasım reyting sonuçları açıklandı!
4 Kasım reyting sonuçları açıklandı!
4 Kasım reyting sonuçları açıklandı!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu