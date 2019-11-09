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9 Kasım Milli Piyango sonuçları bugün yapılacak çekilişin ardından belli olacak. Milli Piyango çekilişi her ayın 9 - 19 ve 29'unda düzenleniyor. Ayrıca, 23 Nisan, 19 Mayıs, 29 Ekim ve Yılbaşı gibi resmi bayramlarda da Milli Piyango özel çekilişi yapılıyor. İşte 9 Kasım Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...
MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - 9 KASIM 2019
Milli Piyango çekilişi bu akşam saat 18.00'da Milli Piyango İdaresi Binası'nda noter huzurunda gerçekleştirilecek. İşte Milli Piyango bilet sorgulama sayfası...
9 KASIM MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULA
MİLLİ PİYANGO HAKKINDA BİLGİLER
Millî Piyango İdaresi, 5 Temmuz 1939 tarih ve 3670 sayılı kanunla kurulmuştur. 6 Haziran 1988 tarih ve 19834 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 320 sayılı kanun hükmünde kararname ile 3670 sayılı kanunun bazı maddeleri yürürlükten kaldırılarak, İdare'nin görev ve yetkileri, yeniden tanımlanarak genişletilmiştir.
Bu tarihten önce, 710 sayılı kanun gereği 9 Ocak 1926 tarihinden itibaren Türk Hava gücüne katkı sağlamak amacıyla, "Tayyare Piyangosu" adı altında, Türk Tayyare Cemiyeti tarafından çekilişler düzenlenmekteydi.
320 sayılı kanun hükmünde kararname ile belirlenen Piyango İdaresi'nin görevleri:
Ayrıca bu kanunla her türlü eşya piyangosu şans oyunları ve müşterek bahis benzeri oyunları düzenleme yetkisi ile denetimi Piyango İdaresi'nin görevidir. Piyango İdaresi buna ilaveten uluslararası kuruluşlarda Türkiye'yi temsil etmek ve bunlarla ortaklıklara girip iş birliği yapma yetkisine sahiptir.
Kısaca her türlü şans oyunu düzenleme ve denetleme ile bu konuda Türkiye'yi temsil edip, ortaklıklara girip iş birliği yapma yetkisine sahiptir.
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