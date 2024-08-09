Fransa'nın başkenti Paris'in ev sahipliği yaptığı 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılışı, 26 Temmuz'da Sen Nehri'nde yapıldı. 11 Ağustos tarihinde sona erecek Olimpiyatlar'da madalya yarışı sürüyor. Türkiye'yi 54'ü kadın, 47'si erkek toplam 101 sporcu 18 branşta temsil ediyor. Peki, "Olimpiyatlarda bugün hangi maçlar var, Türk sporcuların maçı saat kaçta?" İşte detaylar...