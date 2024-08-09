9 Ağustos Paris Olimpiyatları programı: Olimpiyatlarda bugün hangi maçlar var?
Paris Yaz Olimpiyat Oyunları'nda heyecan katlanarak devam ediyor. 204 ülkeden 10 bin 500 sporcu katılım gösterdiği Olimpiyat Oyunları'nda 9 Ağustos Cuma günü programı belli oldu. Bu kapsamda ülkemizi temsil eden sporcularımızın maç saatleri netlik kazanırken, "Olimpiyatlarda bugün hangi maçlar var, Türk sporcuların maçı saat kaçta?" soruları gündemi meşgul etmeye başladı. İşte 9 Ağustos 2024 Paris Olimpiyat Oyunları programı...
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Fransa'nın başkenti Paris'in ev sahipliği yaptığı 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılışı, 26 Temmuz'da Sen Nehri'nde yapıldı. 11 Ağustos tarihinde sona erecek Olimpiyatlar'da madalya yarışı sürüyor. Türkiye'yi 54'ü kadın, 47'si erkek toplam 101 sporcu 18 branşta temsil ediyor. Peki, "Olimpiyatlarda bugün hangi maçlar var, Türk sporcuların maçı saat kaçta?" İşte detaylar...
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9 AĞUSTOS 2024 TÜRK SPORCULARIN OLİMPİYAT PROGRAMI
Açık Su Yüzme
Saat: 08:30
Sporcu: Emir Batur Albayrak
Yarışma: 10km Açık Su Yüzme - Kuzey
Tesis: Pont Alexandre III
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Boks
Saat: 22:47
50kg - Buse Naz Çakıroğlu
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Güreş
12:21 Kadınlar 62kg - Nesrin Baş (Son 16 Turu / Çeyrek Final)
12:35 Serbest 125kg - Taha Akgül (Son 16 Turu / Çeyrek Final)
Tesis: Champ de Mars Arena
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12:21 Kadınlar 62kg - Nesrin Baş (Yarı Final)
12:35 Serbest 125kg - Taha Akgül (Yarı Final)
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Modern Pentatlon
Saat: 14:40
Kategoriler:
Bireysel - Buğra Ünal (Yarı Final)
Binicilik / Eskrim Bonus Turu / 200m Serbest Yüzme / Atıcılık & Koşu
Tesis: Château de Versailles