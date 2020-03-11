YAY HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay burçları… Çok yoğun bir dönemi atlattınız… Her ne kadar fazla enerjiniz ve olumlu tavırlarınızla bu süreci kazasız belasız atlatsanız da bedeninizi, ruhunuzu bu kadar yormamanız gerekiyor. Yeni haftayla beraber vaktinizi mental olarak yüksek tutmaya bakacak ve arkadaşlarınıza vakit ayıracaksınız. 5 Mart’ta Venüs, Boğa burcuna geçmişti ve etkileri bu hafta da devam edecek. Kariyerde adeta parlıyorsunuz… İkili ilişkilerde de sorunları çözmek için masaya oturacaksınız… Zaten Merkür retrosu da sona eriyor. Daha yapıcı ve çözüm odaklı olacaksınız…