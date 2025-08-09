HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

9-10 Ağustos tarihleri arasında sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken cumartesi, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yağışlı olması, pazar gününden itibaren ise sadece Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel yağış bekleniyor.