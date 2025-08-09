9-10 Ağustos hafta sonu güncel hava durumu: Bugün hava nasıl?
9-10 Ağustos hafta sonu güncel hava durumu araştırılıyor. Meteoroloji'den yapılan açıklamalar kapsamında, hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Peki, hafta sonu hava nasıl? İşte 9-10 Ağustos Meteoroloji'den yapılan güncel hava durumu tahminleri...
Güncel hava durumu günün en çok araştırılan konuları arasında yerini aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminleri kapsamında, hava durumu sorgulanıyor. Peki, 9-10 Ağustos hafta sonu hava nasıl olacak? İşte İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu raporu...
HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?
9-10 Ağustos tarihleri arasında sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken cumartesi, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yağışlı olması, pazar gününden itibaren ise sadece Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel yağış bekleniyor.
İSTANBUL 9 AĞUSTOS: 30°24°
İSTANBUL 10 AĞUSTOS: 31°23°
ANKARA 9 AĞUSTOS: 32°19°
ANKARA 10 AĞUSTOS: 33°18°
İZMİR 9 AĞUSTOS: 40°29°
İZMİR 10 AĞUSTOS: 42°28°
