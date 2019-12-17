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81 ilin valinin başkanlığında üst emniyet amirlerinin de katılımıyla saat 10.00'da eş zamanlı kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon toplantısı yapıldı. Toplantıda 2019 yılı verileri değerlendirilirken, alınacak tedbirler, olayların analizleri masaya yatırıldı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kadına yönelik şiddetle mücadeleye yönelik başlatılan çalışmalar hakkında açıklamalar yapıldı.



“Aile içi ve Kadına Yönelik Şiddetin” engellenmesi için 25 Kasım'da, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığının imzaladığı 75 maddelik “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı”anın hayata geçtiği bildirilen açıklamada, 15 ayrı başlıkta oluşturulan hedeflere yönelik etkinliklere ilişkin bilgi verildi.

Bu kapsamda, 600 mülki idare amiri için 5 günlük eğitim çalışması planlanırken, bugüne kadar 137 mülki idare amiri bu eğitimleri aldı. 12 Aralık'ta il emniyet müdürlerinin katılımıyla "Genişletilmiş Aile içi ve Kadına Karşı Şiddette Mücadele Değerlendirme Toplantısı" yapıldığı vurgulandı. Diğer yandan Emniyet ve Jandarma'da 26 bin 74 kolluk kuvvetinin eğitim aldığı da belirtildi.

VALİLERLE ORTAK TOPLANTI

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 81 il valisi başkanlığında, üst amirlerin katılımıyla saat 10.00'da eş zamanlı toplantı yapıldı. Toplantıda 2019 yılında yaşanan olaylar masaya yatırılırken, alınacak önlem ve tedbirler, olayların analizleri masaya yatırıldı.

Kadına yönelik şiddeti engellemek için de 20 Aralık'ta kaymakamlara yönelik çalışma yapılacağı da duyuruldu.