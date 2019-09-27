Dolandırılmaktan kıl payı kurtuldu

Mahmut Acaröz'ün haberine göre, Edremit Altınoluk Mahallesi’nde Halk Bankası önünde bir şahsın uzun süre yürüyerek telefonla görüşme yapması banka çalışanlarının dikkatini çekti.

Banka görevlileri dolandırıcılık olayı olabileceğinden şüphelenerek durumu jandarmaya haber verdi. Jandarma ekipleri, H.H.B.’yi 81 bin lira parayı gişede dolandırıcının hesabına yatırırken ikna etti.

Emekli olan H.H.B. tanımadığı bir şahsın özel numaradan arayarak kendisini Emniyet Müdürlüğünde görevli Baş komiser olarak tanıttığını ve FETÖ davasında adının geçtiğini, dosyayı kapatmak istiyorsa belirttiği hesaba 81 bin TL para yatırması gerektiğini söylediğini anlattı. Jandarma şüpheli şahısların yakalanması için çalışma başlattı.