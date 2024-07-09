8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali 18-20 Ekim'de düzenlenecek

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Valiliğin açıklamasına göre, Vali Yavuz Selim Köşger'in başkanlığında belediye ve oda başkanları ile diğer kurul üyelerinin katılımıyla festivalin hazırlık sürecinin ele alındığı üst kurul toplantısı yapıldı.

Köşger, burada, gastronomisiyle dünya çapında bilinirliği artan Adana'nın artık lezzet tutkunlarının rotasında yer aldığını, festivalin bu duruma büyük katkısının olduğunu belirtti.

Kentin ünü sınırları aşan lezzetlerini tüm dünyaya tanıtmak amacıyla 2017 yılından bu yana düzenlenen festivalin her geçen yıl zenginleşen içerikleriyle ülkenin en canlı, en dinamik organizasyonlarından biri haline geldiğini vurgulayan Köşger, eğlence ile lezzeti harmanlayan festivalin Adana'nın sıcakkanlı ruhunu, şehrin güzel atmosferini yansıtmayı başardığını anlattı.

Köşger, binlerce misafiri ağırlayan, konferanslarla yemek atölyeleriyle birçok ilke imza atan festivalin bu yıl 18-20 Ekim'de düzenleneceği bildirerek, "Tüm paydaşlarımızla büyük emekler vererek düzenleyeceğimiz festivalimizin her sene olduğu gibi bu yıl da göz dolduracağına eminim. Şimdiden gerek yurt içi gerekse yurt dışından misafirlerimizi lezzet dolu bir eğlenceye beklediğimizi ifade etmek isterim. 18-20 Ekim tarihlerinde rotanız Adana olsun" ifadelerini kullandı.