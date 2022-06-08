8. sınıf öğrencisinin şüpheli ölümü

İHA

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde 8. sınıf öğrencisi, banyoda asılı halde bulundu.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Zeytinburnu Merkezefendi Mahallesi'nde yaşandı. 8. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Barış E., ailesi tarafından yaşadıkları evin banyosunda asılı halde bulundu. Aile olayı sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri sokakta çevre güvenliğini sağlarken, olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısı da evde incelemelerde bulundu. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunun belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.