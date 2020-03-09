8 Mart kadın bestekarlarla kutlandı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda "Osmanlı'dan Günümüze Kadın Bestekârlar" konseriyle de kutlandı.

Konserde Adile Sultan'dan Ayşe Sultan'a, Dilhayat Kalfa'dan Dürr-i Nigâr Kalfa'ya, Faize Engin'den Neveser Kökdeş'e, Vecihe Daryal'dan Melahat Pars'a uzanan geniş bir yelpazede eserlere yer verildi. Konserin solistleri yine kadın sanatçılardı. Dilek Türkan, Çiğdem Yarkın, Gül Yazıcı seyircilerden büyük alkış aldı.