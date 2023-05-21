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75 nerenin plakası? 75 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?

Araçların ön ve arka tamponlarına sıkıca yerleştirilmiş olan araç plakaları, motorlu kara taşıtlarına hukuki ve cezai sorumluluklar yükleyen birer tescil belgesi olarak öne çıkmaktadır. Tarihte ilk kez Fransa’da ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan ve günümüzde zorunluluk olarak kullanılan taşıt kayıt plakaları, her aracın kendisine özgü ve tektir. Beyaz bir zemin üzerinde yer alan harf ve rakamlardan meydana gelen bu plakalar, belirli coğrafi bölgeleri işaret etmektedirler. Peki Türkiye’de kullanılan 75 plaka numarası hangi ilin? 75 nerenin plakası? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Giriş: 21.05.2023 - 01:53 | Güncelleme: ABONE OL
75 Nerenin Plakası? 75 Plaka Kodu Nerenin, Hangi Şehre Ait?
HABERTURK.COM

Bir aracın devletin kurumları tarafından kayıt altına alınmasını ve tanınıp bilinmesini sağlayan bu plakalar, bu özelliklerinden hareketle taşıtların kimlik kartları olarak görülmektedirler. Peki, Türkiye’de kullanılan bir plaka kodu olan 75 hangi şehrin plakası? Ardahan ilçelerinin plaka kodları neler? İşte, 75 plaka kodu nereye ait sorusuna dair tüm detaylar…

75 Plaka Numarası Hangi İlin?

Türkiye’de kullanılan 75 plaka kodu nereye ait diye sorulduğunda verilecek cevap Ardahan olacaktır. 1926 yılından itibaren Kars’a bağlı bir ilçe olan Ardahan, 27 Mayıs 1992 tarihinde il statüsü kazanmış ve bu tarihten itibaren 75 plaka kodunu kullanmaya başlamıştır.

Türkiye’de kullanılan plaka sistemi, ilk kez 1962 yılında kullanılmıştır. 1962 yılında çıkan bir yönetmelikle, Türkiye’de o gün için vilayet olan 67 ile birer plaka numarası atanmıştır. İlk etapta şehirlerin alfabetik sıralamasına göre verilen bu plaka kodları, daha sonra şehir sayılarının artmasıyla arttırılmış ve bu sayı günümüzde 81 olmuştur.

Türkiye’nin kuzeydoğu köşesinde yer alan Ardahan’ın yüzölçümü 5.156 kilometrekare, nüfusu ise 92 bin 481’dir. Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2022 yılında yayınlamış olduğu veriye göre, Ardahan ilinde trafiğe kayıt edilmiş motorlu kara taşıtları sayısının ise 18 bin 910 olduğu belirlenmiştir. Ardahan’da bulunan ve 75 plaka koduna sahip olan bu araçlar arasında iş makinelerinden kamu hizmetinde kullanılan araçlara kadar tüm araçlar yer almaktadır.

Ardahan İlçesinin Plaka Kodları

Türkiye’de kullanılan plakalarda hem illerin hem de ilçelerin plaka kodları bulunmaktadır. Plakaların ilk sırasındaki sayılar illerin, hemen ardından gelen harfler ise o ile bağlı ilçelerin kodlarını oluştururlar. Ardahan merkez ilçesinin plaka kodları ise şu şekildedir:

Ardahan Merkez İlçesinin Plaka Kodları:

  • 75 AC 001 - 75 AZ 999

  • 75 M 0001 - 75 M 9999

  • 75 T 0001 - 75 T 9999

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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