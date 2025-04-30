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        Haberler Gündem 3. Sayfa 72 milyon TL'lik mal varlığına tedbir! Fuhuş çetesi çökertildi | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        72 milyon TL'lik mal varlığına tedbir! Fuhuş çetesi çökertildi!

        Adana'da, masaj salonu ve SPA merkezlerinde müşterilerine fuhuş yaptırdığı belirlenen 5'i kadın 10 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin 9 milyon lirası ile yaklaşık 63 milyon lira değerindeki 6 otomobil, 3 TIR ve 8 taşınmazına tedbir kararı uygulandı. 7 şüpheli tutuklanırken, fuhşa zorlandığı ileri sürülen 12 kadın da kurtarıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 10:34 Güncelleme: 30.04.2025 - 14:04
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        72 milyon TL'lik mal varlığına tedbir! Fuhuş çetesi çökertildi!
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        Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte kadınları fuhşa zorlayan, fuhşa aracılık yapan ve yer temininde bulunan fuhuş şebekesini deşifre etti.

        5'İ KADIN 10 ŞÜPHELİ BELİRLENDİ

        DHA'daki habere göre 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından şebeke üyesi 5'i kadın 10 şüpheli tespit edildi. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından ekipler, belirlenen masaj salonu, SPA merkezleri ve evlere eş zamanlı operasyon düzenledi.

        12 KADIN KURTARILDI

        Adreslerde arama yapan ekipler, şüphelileri gözaltına aldı. Ayrıca fuhşa zorlandığı ileri sürülen 12 kadın da kurtarıldı. Ekipler, adreslerde 64 bin lira, 600 dolar, 300 avro ile bir miktar uyuşturucu hap ele geçirdi.

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        73 MİLYON TL'LİK VARLIĞA TEDBİR

        Şüphelilerin suçtan elde ettiği gelirle satın aldığı değerlendirilen yaklaşık 63 milyon lira değerindeki 6 otomobil, 3 TIR, 8 taşınmaz ile içinde 9 milyon lira bulunan banka hesabına da tedbir kararı uygulandı.

        MASAJ SALONU VE SPA'DA FUHUŞ

        Emniyete götürülen şüphelilerin, polise yakalanmamak için fuhuş pazarlığını internet tabanlı sohbet uygulamaları üzerinden yaptığı belirlendi. Ayrıca fuhuş için masaj salonu ve SPA merkezlerini kullandıkları da saptandı.

        7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 kişi savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 7 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

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