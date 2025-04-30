72 milyon TL'lik mal varlığına tedbir! Fuhuş çetesi çökertildi!

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte kadınları fuhşa zorlayan, fuhşa aracılık yapan ve yer temininde bulunan fuhuş şebekesini deşifre etti.

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5'İ KADIN 10 ŞÜPHELİ BELİRLENDİ DHA'daki habere göre 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından şebeke üyesi 5'i kadın 10 şüpheli tespit edildi. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından ekipler, belirlenen masaj salonu, SPA merkezleri ve evlere eş zamanlı operasyon düzenledi.

12 KADIN KURTARILDI Adreslerde arama yapan ekipler, şüphelileri gözaltına aldı. Ayrıca fuhşa zorlandığı ileri sürülen 12 kadın da kurtarıldı. Ekipler, adreslerde 64 bin lira, 600 dolar, 300 avro ile bir miktar uyuşturucu hap ele geçirdi. REKLAM

73 MİLYON TL'LİK VARLIĞA TEDBİR Şüphelilerin suçtan elde ettiği gelirle satın aldığı değerlendirilen yaklaşık 63 milyon lira değerindeki 6 otomobil, 3 TIR, 8 taşınmaz ile içinde 9 milyon lira bulunan banka hesabına da tedbir kararı uygulandı.

MASAJ SALONU VE SPA'DA FUHUŞ Emniyete götürülen şüphelilerin, polise yakalanmamak için fuhuş pazarlığını internet tabanlı sohbet uygulamaları üzerinden yaptığı belirlendi. Ayrıca fuhuş için masaj salonu ve SPA merkezlerini kullandıkları da saptandı. 7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 kişi savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 7 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.