7000 yıllık atıştırmalık! Patlamış mısır bundan yüzyıllar önce nasıl keşfedildi?

MISIRIN ATALARI

Mısırın çekirdek kabuğu gibi bazı sert kısımları vardır. Bunlar patlamış mısır kaselerinin dibinde dişlerinize takılan parçalardır. Mısırı yenilebilir hale getirmek için ısıtmanız gerektiğinden, bazen yanmış oluyor ve arkeologlar bu şekilde kanıtlar buluyor. En ilginci de, mısır da dahil olmak üzere bazı bitkiler, binlerce yıl dayanabilen fitolit adı verilen küçük, kaya benzeri parçalar içerir.