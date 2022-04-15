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7 yıl önce başlayan dünya turu aynı noktada sona erdi

Antalya Limanı'ndan 7 yıl önce dünya turu için tekneyle açılan 67 yaşındaki Zehra ve 58 yaşındaki Hasan Şirin çifti yola çıktıkları limana geri döndü. Yolculukları süresince korsanların tacizine uğrayan, tekne motorları arızalanan Şirin çiftinin yeni hedefi ise Türk denizlerinde koyları tek tek gezmek.

15.04.2022 - 17:29 | Güncelleme: YAŞAM
DHA

  • Antalya Limanı'ndan 10 Ağustos 2015 tarihinde 'Kandiba' isimli tekneleriyle dünya turuna çıkan Zehra ve Hasan Şirin çifti ile köpekleri Carlos denizde geçen seyirlerini tamamladı.

  • DHA'nın haberine göre çıkış yaptıkları tarihte geride bıraktıkları sevdikleri tarafından Antalya Limanı'nda karşılanan çift, duygu dolu anlar yaşadı. Çift yola çıkarken geride bıraktıkları birer çift ayakkabılarını da giyerek yeniden karaya ayak bastı.

  • Zorlu ve bir o kadar da keyifli bir seyir yaptıklarını anlatan Şirin çifti, fırtınalarla çok uğraştıklarını söyledi. 17 metrelik tekneleriyle 7 yıl süren dünya turunda, açık denizde korsanların tacizine de uğradıklarını belirten Hasan Şirin, her şeye rağmen yolculuklarının keyifli geçtiğini ifade etti.

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    Bodrum, Karayipler, Grenada, Fiji, Yeni Kalidonya ve Malezya rotasında 7 yıl geçiren çift, çoğunlukla koylarda dinlendiklerini ve hava durumuna göre denize açıldıklarını kaydetti.

  • Denizcilik bilgilerinin de çok az olduğunu ancak ona rağmen bir cesaretle yola koyulduklarını ve hayallerinin peşinden gittiğini belirten Zehra Şirin, "Fırtınalar bizi çok zorladı. Ancak yine de çok keyifli bir yolculuktu. 

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