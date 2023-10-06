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Adana’da bu sene 7.’si düzenlenen ‘Uluslararası Adana Lezzet Festivali’ başladı. Esnaf festivalden memnun olurken festivalin mangal ateşi kent protokolü tarafından yakıldı. Festival alanından gökyüzüne yayılan kebap dumanları da dron ile görüntülendi.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, festivalin mangal ateşini yaktı.

BİNLERCE KİŞİ AKIN ETTİ Adana Valiliği’nin ev sahipliğinde, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri ile odalar ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla düzenlenen 7. Uluslararası Adana Lezzet Festivali, Merkez Park’ta başladı. 1 milyonun üzerinde ziyaretçinin katılması hedeflenen festivalin ilk gününde binlerce kişi Adana lezzetlerine akın etti. REKLAM Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, milletvekilleri, oda başkanları, destek veren kurum ve kuruluşların başkanlarının katılımıyla önce Merkez Park içerisinde kortej yapıldı. Ardından açılış konuşmalarıyla devam etti. “Festivali yapmakta tereddüt vardı” Festivalde konuşan Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, kültürel çeşitliliğinin en önemli unsurlarından birinin yemek kültürü olduğunu belirtti. Köşger, “Bu topraklar 10 bin yıllık medeniyetin beşiği. Çukurova, Kilikya üzerinde çeşitli medeniyetlerin kurulduğu önemli bir merkez. Bir materyalden onlarca ürün üretmek çok önemlidir. Depremin hemen ertesinde bu festivali yapmakta tereddüt vardı. Bende hayatın devam etmekte olduğunu, biz Türklerin her zaman düştüğümüz yerden kalkmamız gerektiğini söyledim ve faaliyete başladı arkadaşlar. 1 ay içerisinde bu organizasyon ortaya çıktı. Bu organizasyona katkı sunan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

ADANA TURİZMİNİN LOKOMOTİFİ OLACAK REKLAM Köşger, Adana’da 365 gün lezzet şöleni yaşandığını aktararak, “Aslında Adana'da 365 gün lezzet festivali var ancak bizim turizmi daha organize bir şekilde yapmak için üstesinden gelmemiz gereken bazı hususlar var. Bütün turizmde ortak payda yeni lezzetler tatmak. Bu Lezzet Festivali doğru belirlenmiş bir taktik. Adana'da turizmin lokomotifi lezzet olacak” şeklinde konuştu.

ADANALI KADINLARIN ELLERİ LEZZETLİ Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise Adana’nın bir lezzet kenti olduğunu söyledi. Karalar, “Cumhuriyetimizin 100.yılını kutluyorum. Bu festivalinde 100.yıla denk gelmesi çok önemli. Ayrıca bu festivale emek veren herkesi kutluyorum. Depremden sonra bu festivalin denk gelmesi esnaflar için çok iyi oldu. Lezzet festivali sayesinde esnaf 3 günde buradan bütün zararını karşılayıp belki de 1 yıllık kirasını çıkartacak. Burası 10 bin yıllık kadim bir kent, bu topraklarda her şey yetişmektedir. Bizim Adanalı kadınların elleri lezzetli. Adanalı kadınları da yürekten tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı. REKLAM Konuşmaların ardından festival mangalını Adana Valisi Yavuz Selim Köşger ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile birlikte kent protokolü yaktı.

ESNAF DA MEMNUN Festivalde stant açan kebapçı Yaşar Aydın, insanların kebabı özlediğini söyledi. Aydın, “Esnaf burada çok memnun. Allah’a şükür ilk gün olmasına rağmen tıklım tıklım doluyuz. İnsanlar gerçekten kebabı çok özlemiş. Bugün, yarın ve Pazar gününün bir fragmanı aslında. Çok güzel oldu bu festival. Depremden sonra insanlar hayatın kıymetini anladı” dedi.