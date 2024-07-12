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        Haberler Kültür-Sanat Resim 7 sanatçıdan 'Soyut Madde' sergisi

        7 sanatçıdan 'Soyut Madde' sergisi

        Neredeyse sadece soyut eser üretimi gerçekleştiren Armen Gevorkian, Hamlet Hovsepian, Mesut Karakış, Armén Rotch, Kirkor Sahakoğlu, Tigran Sahakyan ve Arman Vahanyan'ın eserlerini bir araya getiren 'Soyut Madde' sergisi 3 Ağustos'a kadar Galeri 77'de sanatseverlerle buluşuyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.07.2024 - 00:23 Güncelleme: 12.07.2024 - 00:23
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        7 sanatçıdan 'Soyut Madde' sergisi
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        Galeri 77 yeni karma sergisinde, neredeyse sadece soyut eser üretimi gerçekleştiren yedi sanatçıyı bir araya getiriyor. Armen Gevorkian, Hamlet Hovsepian, Mesut Karakış, Armén Rotch, Kirkor Sahakoğlu, Tigran Sahakyan ve Arman Vahanyan’ın soyut sanatı farklı şekillerde ele alışlarına tanıklık eden sergi, sanatseverleri soyut sanatın kimi zaman vahşi kimi zaman ise sükûnet dolu dünyasına bir keşif yolculuğuna çıkarıyor.

        3 Ağustos'a kadar Galeri 77’nin Karaköy’deki mekânında gerçekleşecek “Soyut Madde” isimli sergi, bir yandan canlı, dinamik ve coşku dolu anlık jestlerden; minimal, tek renkli ve tamamen planlı kompozisyonlara kadar geniş yelpazede soyut sanatın günümüzde ulaştığı farklı yaklaşımları galeri sanatçıları üzerinden izleyicinin beğenisine sunarken diğer bir yandan bu çeşitliliğin yanında üretim süreçleri ve tekniğin önemine de vurgu yapıyor.

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        #Galeri 77
        #Soyut Madde
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