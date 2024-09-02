7 ay önce ehliyet almıştı: Muhammed kaza kurbanı
Siirt'te otomobille çarpışan motosikletin 17 yaşındaki sürücüsü Muhammed Okan Gezer yaşamını yitirdi. Gezer'in ehliyetini 7 ay önce aldığı öğrenildi.
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Motosiklet ehliyetini 7 ay önce alan Muhammed Okan Gezer kazada yaşamını yitirdi.
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Kaza, gece saatlerinde Veysel Karani Mahallesi çevre yolunda meydana geldi.
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Muhammed Okan Gezer yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Gezer yola savruldu.
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İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gezer'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
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Muhammed Okan Gezer'in cenazesi, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürülürken, otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.
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Muhammed Okan Gezer'in ehliyetini 7 ay önce aldığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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