68 yaşındaki kadını tornavida ile öldürmüştü! İşte vahşetin nedeni!
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, 4 gün önce yalnız yaşayan 68 yaşındaki Atike Eroğlu'nu öldüren katil zanlısı 42 yaşındaki O.T. tutuklandı. Şüphelinin ifadesinde, uzaktan akrabası ve komşusu olan maktulden para istediğini, vermediği için öldürdüğünü söylediği öğrenildi
Manisa'da olay, Saruhanlı ilçesine bağlı kırsal Adiloba Mahallesi'nde yaşandı. Yalnız yaşayan Atike Eroğlu (68), 4 gün önce evinde elleri bağlı şekilde, tornavidayla öldürülmüş olarak bulundu.
2010'DA DA CİNAYET İŞLEMİŞ
AA'da yer alan habere göre jandarma ekipleri, şüphelinin, 2010 yılında işlediği cinayet nedeniyle cezaevindeyken 23 Eylül'de tahliye edilen O.T. (42) olduğunu belirledi.
İZMİR'E KAÇTI BUCA'DA YAKALANDI
İzmir'e kaçtığı tespit edilen şüpheli, Manisa İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma ekiplerince Buca ilçesinde yakalandı.
KATİL ZANLISI TUTUKLANDI
Suçunu itiraf eden zanlı, işlemlerinin ardından gönderildiği Saruhanlı Adliyesi'nde tutuklandı.
PARA VERMEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ
Şüphelinin ifadesinde, uzaktan akrabası ve komşusu olan maktulden para istediğini, vermediği için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.
ARKADAŞINI DA KESERLE ÖLDÜRMÜŞ
Adiloba Mahallesi'ne gideceğini söyleyerek 2010 yılının aralık ayında İzmir'deki evinden ayrılan Mahir Kuş'tan (30) haber alamayan ve mahallede arama yapan yakınları, Kuş'un cesedini 28 Aralık'ta bir bağ evinde bulmuştu.
Kuş'un iş arkadaşı O.T, gözaltına alınmıştı. Arkadaşını keserle öldürdüğü belirlenen O.T, 18 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.