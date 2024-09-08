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        Haberler Spor Diğer Güreş 672. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Enes Doğan kazandı - Diğer Haberleri

        672. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Enes Doğan kazandı

        672. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanlık final müsabakasında Orhan Okulu'yu yenen Enes Doğan, altın kemerin sahibi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2024 - 18:42 Güncelleme: 08.09.2024 - 18:42
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        Enes Doğan başpehlivan oldu!
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        Enes Doğan, 672. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanlık final müsabakasında Orhan Okulu'yu mağlup ederek altın kemere ulaştı.

        Antalya'nın Elmalı ilçesinde Recep Gürbüz Stadı'nda üç gün süren organizasyona, 1540 pehlivan katıldı.

        CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin final etabı olan 672. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde Enes Doğan ile Orhan Okulu, başpehlivanlık final güreşinde rakip oldu.

        Final karşılaşmasında Okulu'ya üstünlük sağlayan Doğan, 672. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri başpehlivanlığını kazandı.

        Güreş severler mücadeleye yoğun ilgi gösterdi.

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