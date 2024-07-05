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        Haberler Spor Diğer Güreş 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin resmi açılış töreni yapıldı - Diğer Haberleri

        663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin resmi açılış töreni yapıldı

        Edirne'de bu yıl 663'üncüsü gerçekleştirilen Tarih Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin resmi açılış töreni Sarayiçi Er Meydanı'nda yapıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 19:28 Güncelleme: 05.07.2024 - 19:28
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        Kırkpınar Güreşleri'nde açılış yapıldı!
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        663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin bugün ikinci gün müsabakalarının başlamasının ardından saat 17.00’de Sarayiçi Er Meydanı’nda resmi açılış töreni gerçekleştirildi.

        Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından söz ve bestesi merhum Beyazıt Sansı'ya ait Kırkpınar Marşı söylendi. Törende Türk bayrağını göndere 2023 yılının 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Yusuf Can Zeybek çekti.

        Daha sonra başpehlivan Zeybek’in Türk bayrağını taşıyarak öncülük ettiği kortej, protokolü ve seyircileri selamladı. Er Meydanı’nda seyirciye coşku pehlivanlara cesaret veren 40 kişilik davul zurna ekibinin de yer aldığı kortejde, cazgırların, hakemlerin ve saha görevlilerinin geçidini tamamlamasının ardından güreşlere devam edildi.

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        663'üncü Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın ve Edirne Valisi Yunus Sezer, açılış töreninde konuşmalar gerçekleştirdi.

        Ağa Seyfettin Selim, Peygamber sporu güreşlere 15 senedir ağalık yapmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Ne mutlu Türk'üm diyene, ne mutlu Türkiye'yi sevene ne mutlu Türkiye vatandaşı olmaktan mutluluk duyana" şeklinde konuştu.

        Federasyon Başkanı İbrahim Türkiş de konuşmasında son 40 yılın en güzel Kırkpınar'ının yaşanacağına dikkat çekti. Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Edirne olarak nice pehlivanlara ve hikayelere ev sahipliği yapmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

        Edirne Valisi Yunus Sezer, 663 yıllık geleneği sürdürmenin onurunu yaşadıklarını ve Kırkpınar'ın Edirne'nin bayramı olduğunu ifade etti.

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