66 milyon yıllık yumurtada bulundu! Çok iyi korunmuş

Çin'in Jiangxi eyaletinde 66 milyon yıl öncesine ait fosilleşmiş bir dinozor yumurtasının içinde embriyo keşfedildi.
AA'nın USA Today'den aktardığı habere göre, fosilleşmiş dinozor yumurtası 2000 yılında Jiangxi eyaletindeki Ganzhou'da taş madenciliği yapan Yingliang Stone adlı bir şirket tarafından bulundu.
2000 YILINDA BULUNDU, 2010'DA İNCELEMEYE ALINDI
O dönemde dinozor fosilleri bulduklarından şüphelenen şirket çalışanları, fosilleşmiş yumurtayı depoya kaldırdı.
2010 yılında yumurta içindeki kemiklerin fark edilmesinin ardından fosilleri incelemeye başlayan bilim insanları, yumurtalardan birinin Bebek Yingliang adını verdikleri bir embriyo içerdiğini belirtti.
İncelemelerin bulguları, hakemli dergi iScience'da yayınlandı.
Bebek Yingliang'ın keşfinden ötürü çok heyecanlı olduklarını aktaran, çalışmanın yazarı ve İngiltere'nin Birmingham Üniversitesinde araştırmacı Fion Waisum Ma, yaptığı açıklamada, "Dinozor embriyoları en nadide fosillerden bazıları ve çoğunun kemikleri yerinden çıkmış halde eksik oluyor" dedi.
MÜKEMMEL BİR BİÇİMDE KORUNMUŞ
Fion Waisum Ma, fosilleşmiş yumurtanın "mükemmel bir biçimde korunmuş" olduğunu söyleyerek bunun, dinozorun büyüme ve üreme süreçlerine ilişkin birçok soruyu yanıtlamaya yardımcı olduğunu kaydetti.
Bir oviraptorosaur olan fosilleşmiş yumurta içindeki dinozorun, iki ayak üzerinde yürüyen ve küçük ön ayakları olan etobur dinozorlar grubu therapod ailesinin bir parçası olduğu aktarıldı.
Bilim insanlarının embriyoda fark ettikleri belirgin bir özellik ise embriyonun yumurtanın içinde ayakları başının yanında ve sırtını kabuğa dayamış bir şekilde sıkışma pozisyonunda durması ve kuşların da bu pozisyona benzer durması.
Bulgular, modern kuş kuluçka şeklinin yüz milyonlarca yıl önce uçmayan dinozorlardan gelmiş olabileceğini gösteriyor.
Waisum Ma, "Bu dinozor embriyosunun ve bir tavuk embriyosunun yumurtanın içinde benzer şekilde poz verdiğini görmek ilginç, bu da muhtemelen benzer kuluçka öncesi davranışları sergilediklerini gösteriyor" dedi.
Embriyonun 66-72 milyon yaşında olduğu tahmin ediliyor.
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