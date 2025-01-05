65 yaş ve engelli aylığı ne kadar oldu? 2025 Ocak zammı sonrası 65 yaş aylığı ve engelli maaşı belli oldu
TÜİK Aralık ayı enflasyon oranları sonrası belli olan ödemelerden birisi de 65 yaş aylığı ve engelli aylığı oldu. 6 aylık enflasyon verisinin ortaya çıkmasıyla birlikte memur ve emekli zam oranı netleşti. Emekli maaşlarına yapılan zamla beraber sosyal yardım ödemeleri de artış yaşadı. Bilindiği üzere 65 yaş maaşı 4 bin 180 TL iken, engelli aylığı 3 bin 338 TL- 5 bin 7 TL'ydi. Peki 65 yaş ve engelli aylığı ne kadar oldu, ne kadar zamlandı? İşte 2025 Ocak zammı sonrası zamlı 65 yaş ve engelli aylığı hesaplama tablosu…
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65 yaş ve engelli aylığı son dakika gelişmeleri ile takip ediliyor. Aralık ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklandı. 6 aylık enflasyon verileriyle memur ve emekli zam oranı netlik kazandı. 2025 Ocak zammı ile sosyal yardım ödemeleri de artış yaşadı. Yeni yılın ilk 6 ayında geçerli olacak 65 yaş aylığı ve engelli aylığı maaşları belli oldu. Peki, 65 yaş aylığı ne kadar oldu? 2025 Ocak zammı ile yeni 65 yaş ve engelli aylığı kaç TL? İşte, zamlı 65 yaş ve engelli aylığı hesaplama tablosu...
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ENGELLİ AYLIĞI NE KADAR OLDU?
Engel oranı yüzde 40-69 arasında olanların aylığı 3 bin 338 liradan 3 bin 723 lira,
Engel oranı yüzde 70 ve üzeri olanların aylığı 5 bin 7 liradan 5 bin 584 lira olarak güncellenecek.
65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR?
Buna göre 65 yaş aylığı 4 bin 180 liradan 4 bin 664 liraya yükseldi.
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ENFLASYON VERİLERİ BELLİ OLDU
Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini açıkladı:
Yıllık enflasyon yüzde 44,38 olurken 6 aylık enflasyon 15,75 oldu.
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2025 SOSYAL YARDIM ZAMMI NETLEŞTİ
Bilindiği üzere, 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım parası gibi birçok sosyal ödenekler yüzde 11,54'lük memur zammı ile artıyor. Memur zammı oranı kadar artan 65 yaş aylığı, engelli aylığının yeni tutarları belli oldu.