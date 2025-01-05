65 yaş ve engelli aylığı ne kadar oldu? 2025 Ocak zammı sonrası 65 yaş aylığı ve engelli maaşı belli oldu

65 yaş ve engelli aylığı son dakika gelişmeleri ile takip ediliyor. Aralık ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklandı. 6 aylık enflasyon verileriyle memur ve emekli zam oranı netlik kazandı. 2025 Ocak zammı ile sosyal yardım ödemeleri de artış yaşadı. Yeni yılın ilk 6 ayında geçerli olacak 65 yaş aylığı ve engelli aylığı maaşları belli oldu. Peki, 65 yaş aylığı ne kadar oldu? 2025 Ocak zammı ile yeni 65 yaş ve engelli aylığı kaç TL? İşte, zamlı 65 yaş ve engelli aylığı hesaplama tablosu...