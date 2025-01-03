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        Haberler Bilgi Ekonomi 65 yaş aylığı ve engelli aylığı ne kadar oldu? Ocak 2025 engelli ve 65 yaş aylığı ne zaman yatacak, hangi tarihte?

        65 yaş aylığı ve engelli aylığı ne kadar oldu? Ocak 2025 engelli ve 65 yaş aylığı ne zaman yatacak, hangi tarihte?

        Enflasyon oranları açıklanmasının ardından 65 yaş aylığı ve engelli aylığının ne kadar olduğu gündeme taşındı. Enflasyon oranlarının belirlenmesi ile emekli, memur, memur emeklisinin yanı sıra yaşlılık ve engelli aylıklarında da artış gerçekleşti. Peki 65 yaş aylığı ve engelli aylığı ne kadar oldu, ne zaman yatacak? İşte Ocak 2025 engelli ve 65 yaş aylığı ücreti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2025 - 12:15 Güncelleme: 03.01.2025 - 12:15
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        • 1

          Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini açıkladı. Yıllık enflasyon yüzde 44,38 olurken 6 aylık enflasyon 15,75 oldu. Bilindiği üzere, 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım parası gibi birçok sosyal ödenekler yüzde 11,54'lük memur zammı ile artıyor. Peki 65 yaş aylığı ve engelli aylığı ne kadar oldu? Ocak 2025 engelli ve 65 yaş aylığı ne zaman yatacak, hangi tarihte?

        • 2

          ENGELLİ AYLIĞI NE KADAR OLDU?

          2025 yılının Ocak ayı itibarıyla engelli aylıkları zamlı olarak hesaplara yatacak. Engel oranı yüzde 40-69 arasında olan vatandaşlar için aylık ödeme 3.723 TL olarak belirlendi.

          Engelli Aylığı (%70 ve üzeri): 5.584,82

          Engelli Aylığı (%40-69): 3.723,22

        • 3

          65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR?

          65 yaş aylığı, Ocak 2025 itibarıyla yapılan zamla birlikte 4.664 TL olarak belirlendi.

          65 Yaş Aylığı: 4.664,19

          Sosyal güvencesi bulunmayan ve belirli gelir kriterlerini karşılayan vatandaşlara ödenen bu destek, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon oranlarına göre yeniden hesaplanıyor.

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