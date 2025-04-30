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        Haberler Gündem İstanbul 6.2 sonrası tarihi yarımada hasar gördü mü? | Son dakika haberleri

        6.2 sonrası tarihi yarımada hasar gördü mü?

        23 Nisan'daki 6.2'lik depremin ardından Fatih'te durum ne? Yapı stokunun eski olması bakımından İstanbul'un en riskli ilçeleri arasında olan Fatih'te tarihi yarımada, Kapalıçarşı hasar gördü mü? Esra Toptaş yazdı…

        Giriş: 30.04.2025 - 12:03 Güncelleme: 30.04.2025 - 12:03
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        6.2 sonrası tarihi yarımada hasar gördü mü?
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        Silivri açıklarındaki 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul’un en eski yerleşim bölgesi olan Fatih’teki durumu Fatih Belediyesi’ne sordum…

        - Deprem sonrası bina incelemesi için toplam 603 adet talep alındı.

        - Bu taleplerin 403 adedi, mühendisler tarafından sahada tespit edilerek değerlendirildi.

        - 10 ayrı teknik ekiple (mühendis) saha taramaları halen devam ediyor.

        - Bir metruk bina çöktü, müdahale edilerek kaldırıldı.

        - 9 bina, güvenlik gerekçesiyle mühürlenerek tahliye edildi.

        - Tespit edilen binalarla ilgili olarak, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında gerekli işlemler başlatıldı.

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        - Sahada yapılan laboratuvar çalışmaları (karot alma vb.) sonucunda, riskli olduğu tespit edilen binaların yıkım süreci başlatılacak.

        - Teknik ekipler tarafından Kapalıçarşı’da detaylı inceleme yapıldı.

        - 23 Nisan Depremi dolayısıyla herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

        - Kapalıçarşı’ya yönelik hiçbir ihbar alınmadı.

        Ayrıca; Kentsel Dönüşüm kapsamında bugüne kadar 957 riskli yapı tesbiti yapılarak 724 binanın yıkımı gerçekleştirildi. Plan notlarından faydalanarak 621 binanın yapım süreci başlatıldı. Bu sayede 14.000 Fatihlinin daha güvenli binalarda barınması sağlanacak.

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