Günümüzde yasal bir zorunluluk olarak her motorlu kara taşıtından yer alan plakalar, araçlara hukuki ve cezai sorumluluklar yüklemektedirler. Peki, Türkiye’de il kodu olarak karşımıza çıkan 60 hangi şehrin plakası? Tokat ilçelerinin plaka kodları neler? İşte, tüm detaylar…
60 Plaka Numarası Hangi İlin?
Türkiye’de var olan 60 plaka kodu nereye ait sorusunun cevabı Tokat’tır. 31 Mayıs 1920 tarihinde vilayet statüsüne geçen Tokat’ın 60 plaka kodunu alması ise 1962 senesinde gerçekleşmiştir. 1962 yılında, Türkiye’deki tüm vilayetlere plaka kodları verilmiş ve Tokat da 60 il koduna sahip olmuştur.
Karadeniz Bölgesi’nde yer alan Tokat’ın yüzölçümü 10. 073 kilometrekare, nüfusu ise 2022 sayımına göre 596 bin 454’tür. Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2022’de Türkiye’deki araç sayıları üzerine yapmış olduğu çalışmada, Tokat ilinde trafiğe kayıtlı olan araçların sayısı ise 201 bin 898 olarak saptanmıştır. Tokat ilinde trafiğe kayıt edilen ve 60 plaka koduna sahip olan bu araçlar arasından iş makinelerinden motosikletlere kadar tüm motorlu araçlar yer almaktadır.
Tokat İlçelerinin Plaka Kodları
Türkiye’de kullanılan plaka sisteminde, plakaların ilk sırasında bulunan sayılar illerin; hemen ardından gelen harfler ise o illere bağlı olan ilçelerin kodlarını meydana getirmektedirler.
Tokat’ın merkez ilçeleri, Erbaa ilçesi, Yeşilyurt ilçesi, Reşadiye ilçesi, Almus ilçesi, Zile ilçesi, Pazar ilçesi, Niksar ilçesi, Turhal ilçesi ve Artova ilçesi plaka kodları ise şu şekildedir:
Merkez İlçeleri Plaka Kodları:
- 60 AC 001 - 60 AZ 999
- 60 DA 001 - 60 DU 999
- 60 HA 001 - 60 HZ 999
- 60 M 0001 - 60 M 200
- 60 M 1001 - 60 M 1200
- 60 M 2501 - 60 M 3500
- 60 MA 001 - 60 MA 999
- 60 T 0001 - 60 T 2000
- 60 T 2501 - 60 T 3500
- 60 TB 001 - 60 TB 999
- 60 S 0001 - 60 S 1000
Erbaa İlçesi Plaka Kodları:
- 60 ER 001 - 60 ES 999
- 60 EV 001 - 60 EZ 999
- 60 FU 001 - 60 FZ 999
- 60 KA 001 - 60 KZ 999
- 60 M 0801 - 60 M 1000
- 60 M 1801 - 60 M 2000
- 60 M 5001 - 60 M 6000
- 60 T 0801 - 60 T 1000
- 60 T 1801 - 60 T 2000
- 60 T 5001 - 60 T 6000
Yeşilyurt İlçesi Plaka Kodları:
- 60 M 8501 - 60 M 9000
- 60 T 2201 - 60 T 2300
- 60 T 8501 - 60 T 9000
- 60 YA 001 - 60 YZ 999
Reşadiye İlçesi Plaka Kodları:
- 60 M 2001 - 60 M 2200
- 60 M 8001 - 60 M 8500
- 60 RA 001 - 60 RZ 999
- 60 T 2001 - 60 T 2200
- 60 T 8001 - 60 T 8500
Almus ilçesi plaka harfleri:
- 60 G 801 - 60 G 900
- 60 M 4001 - 60 M 4500
- 60 SA 001 - 60 SZ 999
- 60 T 4001 - 60 T 4500
Zile İlçesi Plaka Kodları:
- 60 FA 001 - 60 FF 999
- 60 M 0201 - 60 M 0400
- 60 M 1201 - 60 M 1400
- 60 M 9001 - 60 M 9999
- 60 T 0201 - 60 T 0400
- 60 T 1201 - 60 T 1400
- 60 T 9001 - 60 T 9999
- 60 ZA 001 - 60 ZZ 999
Pazar İlçesi Plaka Kodları:
- 60 G 901 - 60 G 999
- 60 M 3501 - 60 M 4000
- 60 PA 001 - 60 PZ 999
- 60 T 3501 - 60 T 4000
Niksar İlçesi Plaka Kodları:
- 60 EK 001 - 60 EP 999
- 60 FP 001 - 60 FT 999
- 60 M 0601 - 60 M 800
- 60 M 1601 - 60 M 1800
- 60 M 2401 - 60 M 2500
- 60 M 6001 - 60 M 7000
- 60 NA 001 - 60 NZ 999
- 60 T 0601 - 60 T 800
- 60 T 1601 - 60 T 1800
- 60 T 2401 - 60 T 2500
- 60 T 6001 - 60 T 7000
Turhal İlçesi Plaka Kodları:
- 60 DV 001 - 60 DZ 999
- 60 EA 001 - 60 EH 999
- 60 ET 001 - 60 EU 999
- 60 FH 001 - 60 FN 999
- 60 M 0401 - 60 M 600
- 60 M 1401 - 60 M 1600
- 60 M 7001 - 60 M 8000
- 60 T 0401 - 60 T 0600
- 60 T 1401 - 60 T 1600
- 60 T 7001 - 60 T 8000
- 60 TA 001 - 60 TZ 999
Artova İlçesi Plaka Kodları:
- 60 M 2301 - 60 M 2400
- 60 M 4501 - 60 M 5000
- 60 T 2301 - 60 T 2400
- 60 T 4501 - 60 T 5000
- 60 VA 001 - 60 VZ 999