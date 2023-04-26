HABERTURK.COM

Günümüzde yasal bir zorunluluk olarak her motorlu kara taşıtından yer alan plakalar, araçlara hukuki ve cezai sorumluluklar yüklemektedirler. Peki, Türkiye’de il kodu olarak karşımıza çıkan 60 hangi şehrin plakası? Tokat ilçelerinin plaka kodları neler? İşte, tüm detaylar…

60 Plaka Numarası Hangi İlin?

Türkiye’de var olan 60 plaka kodu nereye ait sorusunun cevabı Tokat’tır. 31 Mayıs 1920 tarihinde vilayet statüsüne geçen Tokat’ın 60 plaka kodunu alması ise 1962 senesinde gerçekleşmiştir. 1962 yılında, Türkiye’deki tüm vilayetlere plaka kodları verilmiş ve Tokat da 60 il koduna sahip olmuştur.

Karadeniz Bölgesi’nde yer alan Tokat’ın yüzölçümü 10. 073 kilometrekare, nüfusu ise 2022 sayımına göre 596 bin 454’tür. Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2022’de Türkiye’deki araç sayıları üzerine yapmış olduğu çalışmada, Tokat ilinde trafiğe kayıtlı olan araçların sayısı ise 201 bin 898 olarak saptanmıştır. Tokat ilinde trafiğe kayıt edilen ve 60 plaka koduna sahip olan bu araçlar arasından iş makinelerinden motosikletlere kadar tüm motorlu araçlar yer almaktadır.

Tokat İlçelerinin Plaka Kodları

Türkiye’de kullanılan plaka sisteminde, plakaların ilk sırasında bulunan sayılar illerin; hemen ardından gelen harfler ise o illere bağlı olan ilçelerin kodlarını meydana getirmektedirler.

Tokat’ın merkez ilçeleri, Erbaa ilçesi, Yeşilyurt ilçesi, Reşadiye ilçesi, Almus ilçesi, Zile ilçesi, Pazar ilçesi, Niksar ilçesi, Turhal ilçesi ve Artova ilçesi plaka kodları ise şu şekildedir:

Merkez İlçeleri Plaka Kodları:

60 AC 001 - 60 AZ 999

60 DA 001 - 60 DU 999

60 HA 001 - 60 HZ 999

60 M 0001 - 60 M 200

60 M 1001 - 60 M 1200

60 M 2501 - 60 M 3500

60 MA 001 - 60 MA 999

60 T 0001 - 60 T 2000

60 T 2501 - 60 T 3500

60 TB 001 - 60 TB 999

60 S 0001 - 60 S 1000

Erbaa İlçesi Plaka Kodları:

60 ER 001 - 60 ES 999

60 EV 001 - 60 EZ 999

60 FU 001 - 60 FZ 999

60 KA 001 - 60 KZ 999

60 M 0801 - 60 M 1000

60 M 1801 - 60 M 2000

60 M 5001 - 60 M 6000

60 T 0801 - 60 T 1000

60 T 1801 - 60 T 2000

60 T 5001 - 60 T 6000

Yeşilyurt İlçesi Plaka Kodları:

60 M 8501 - 60 M 9000

60 T 2201 - 60 T 2300

60 T 8501 - 60 T 9000

60 YA 001 - 60 YZ 999

Reşadiye İlçesi Plaka Kodları:

60 M 2001 - 60 M 2200

60 M 8001 - 60 M 8500

60 RA 001 - 60 RZ 999

60 T 2001 - 60 T 2200

60 T 8001 - 60 T 8500

Almus ilçesi plaka harfleri:

60 G 801 - 60 G 900

60 M 4001 - 60 M 4500

60 SA 001 - 60 SZ 999

60 T 4001 - 60 T 4500

Zile İlçesi Plaka Kodları:

60 FA 001 - 60 FF 999

60 M 0201 - 60 M 0400

60 M 1201 - 60 M 1400

60 M 9001 - 60 M 9999

60 T 0201 - 60 T 0400

60 T 1201 - 60 T 1400

60 T 9001 - 60 T 9999

60 ZA 001 - 60 ZZ 999

Pazar İlçesi Plaka Kodları:

60 G 901 - 60 G 999

60 M 3501 - 60 M 4000

60 PA 001 - 60 PZ 999

60 T 3501 - 60 T 4000

Niksar İlçesi Plaka Kodları:

60 EK 001 - 60 EP 999

60 FP 001 - 60 FT 999

60 M 0601 - 60 M 800

60 M 1601 - 60 M 1800

60 M 2401 - 60 M 2500

60 M 6001 - 60 M 7000

60 NA 001 - 60 NZ 999

60 T 0601 - 60 T 800

60 T 1601 - 60 T 1800

60 T 2401 - 60 T 2500

60 T 6001 - 60 T 7000

Turhal İlçesi Plaka Kodları:

60 DV 001 - 60 DZ 999

60 EA 001 - 60 EH 999

60 ET 001 - 60 EU 999

60 FH 001 - 60 FN 999

60 M 0401 - 60 M 600

60 M 1401 - 60 M 1600

60 M 7001 - 60 M 8000

60 T 0401 - 60 T 0600

60 T 1401 - 60 T 1600

60 T 7001 - 60 T 8000

60 TA 001 - 60 TZ 999

Artova İlçesi Plaka Kodları:

60 M 2301 - 60 M 2400

60 M 4501 - 60 M 5000

60 T 2301 - 60 T 2400

60 T 4501 - 60 T 5000

60 VA 001 - 60 VZ 999

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut