58 yaşındaki Halle Berry 20'li yaşlardaki gibi hissetmesinin sırrını paylaştı
60'larına merdiven dayamasına rağmen 20'li yaşlarında gibi görünen Hollywood yıldızı Halle Berry, genç ve sağlıklı hissetmesini neye borçlu olduğunu anlattı
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Halle Berry, 58 yaşında sağlıklı yaşamının sırlarını paylaştı. Formunu ve güzelliğini nasıl koruduğunu, verdiği son röportajda anlatan ünlü oyuncu; kırmızı ışık terapisi, günlük egzersizler ve beslenmesinden şekeri tamamen çıkarması sayesinde 20'li yaşlarında olduğundan daha iyi ve daha güçlü hissettiğini söyledi.
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"YAŞ SADECE BİR SAYI"
Berry, "Yaş, doğduğumuzda bize yapıştırılan bir sayıdır. Şu anda zirvede olduğumu hissediyorum" ifadesini kullandı.
Berry, uzun yaşam rejiminin vitamin ve takviyelerden oluşan bir kokteyl içerdiğini söyledi. 'Catwoman' filmi yıldızı, Selena Gomez gibi yıldızların da hayranı olduğu ısı terapisine gidiyor, ihtiyacına göre sıcak ve soğuk tedavilerden yararlanıyor.
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Eski 'Bond kızı' Berry, egzersizi günlük rutininin bir parçası haline getirdiğini söyleyerek, spor dallarında eğitimini de sıklıkla oyunculuktaki rollerine göre belirlediğini anlattı. Örneğin, 2020'de 'Bruised' filmini çekerken jiu jitsu, muay thai ve tekvando eğitimi almıştı.
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20'li yaşlarının başlarında kendisine diyabet tanısı konduğunu söyleyen Berry, bu teşhisin ve diyabetik komaya girmesinin de kendi sağlığına öncelik vermesi için tetikleyici olduğunu belirtti.
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"ŞEKER DÜŞMANDIR"
Diyetinden şekeri tamamen çıkarmayı seçtiğini anlatan ünlü oyuncu, insülin ilacına bağımlı olmaktan kaçınmak için beslenmesini düzenlediğini belirtirken, "Şeker düşmandır. Şu anda önüme tatlı bir şey koyup yemem için bana para verseniz yemem. Hiç ilgilenmiyorum" ifadesini kullandı.
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"ERKEKLERDEN ÇOK DAHA FAZLA YAŞLA TANIMLANIYORUZ"
Berry, 60 yaşına yaklaşırken Hollywood'daki yaş ayrımcılığına da değindi.
Ünlü oyuncu, “Kadınlar olarak, erkeklerden çok daha fazla yaşla tanımlanıyoruz ve bazen bu bizi güçten düşürebilir. Oysa şunu söylemeliyiz: Hayır, kendimi iyi hissettiğim sürece yapabileceğimi yapacağım! Ben ne olmasını istersem o olacak. Bunu ben tanımlayacağım" şeklinde konuştu.
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