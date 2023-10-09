58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ikinci etabını Jasper Philipsen kazandı

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58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 166.5 kilometrelik Kemer-Kalkan etabını 4 saat 13 dakika 54 saniye ile Alpecin Deceuninck Takımı'ndan Jasper Philipsen kazındı. Jasper Philipsen, yarınki Fethiye-Fethiye (Babadağ) etabında da Genel Ferdi Klasman birincisi olarak Turkuaz Mayoyu giymeye hak kazandı.

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 166.5 kilometrelik Kemer-Kalkan etabı koşuldu. Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Antalya Gençlik Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan ve Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu'nun birlikte damalı bayrağı sallamasıyla Kemer Saat Kulesi'nin önünden başlayan organizasyon Kalkan'da son buldu.

REKLAM YEŞİL MAYO İÇİN 65,9'UNCU KİLOMETREDE SPRİNT PRİM KAPISI GEÇİLDİ Etabın Sprint Prim Kapısı'na bilinen beşli grup geldi. Mosso'nun sponsorluğundaki Yeşil Mayonun sahibi olabilmek için üç sporcu pedal bastı. Çizgiyi ilk geçen Artelotto-Isorex Takımı'ndan Jacob Reales oldu. İkinciliği Voster ATS Takımı'ndan Artur Sowinski, üçüncülüğü de Bingoal WB Takımı'ndan Lennert Teugels elde etti. Yeni zaman farkı 3 dakika 20 saniye olarak verildi. Pelotonun ise bu açılan zaman farkı için beklenen tempoyu yapamadığı gözlendi. Tam aksine kaçış grubu tempoyu yükseltip ortalama hızı saatte 43 kilometreye kadar çıkardı.

SHRMANO'NUN SPONSORLUĞUNDAKİ BEYAZ MAYO İÇİN PRİM KAPISI DA GERİDE KALDI REKLAM 93,6'ncı kilometrede ise etabın Türkiye Güzellikleri Prim Kapısı geçildi. Mayoya adını veren Shimano'nun sponsorluğundaki Beyaz Mayo için yapılan mücadelenin bu etaptaki galibi Bike AID Takımı'ndan Wesley Mol oldu. İkinciliği Bingoal WB Takımı'ndan Lennert Teugels, üçüncülüğü de CorraTec Selle Italia Takımı'ndan Matteo Amella elde etti.

VE SON PRİM KAPISI DA GERİDE KALDI Etabın son prim kapısı 108'inci kilometrede geçildi. Türk Hava Yolları'nın sponsorluğunda dördüncü kategoriden puan veren prim kapısını Bike AID Takımı'ndan Wesley Mol birinci geçti. Bingoal WB Takımı'ndan Lennert Teugels ikinci, Corratec Selle İtalia Takımı'ndan Matteo Amella üçüncü oldu. Kaçış grubundaki üçlü ile peloton arasındaki zaman farkı da azalmaya başladı. Demre geçildikten sonra rampa inişte bisikletçilerin hızı 80 kilometreye kadar ulaştı. Bu da etap içi bir başka rekor olarak notlara geçti.

REKLAM GÖZLER YARINKİ KRALİÇE ETABINDA 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Tur'unda gözler yarın koşulacak tırmanış etabında olacak. TUR, yarınki 104.1 kilometrelik Fethiye - Fethiye (Babadağ) etabı ile devam edecek. Fotoğraflar: DHA