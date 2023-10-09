Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Fenerbahçe
        FB
        24
        Galatasaray
        GS
        22
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        17
        Beşiktaş
        BJK
        16
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        14
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        14
        Trabzonspor
        TS
        12
        Kasımpaşa
        KSM
        12
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        10
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        10
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        10
        MKE Ankaragücü
        MKE
        9
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        9
        Tümosan Konyaspor
        KON
        9
        Rams Başakşehir
        İBFK
        7
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        6
        Gaziantep FK
        GFK
        6
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        4
        İstanbulspor
        İST
        2
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        1
        Haberler Spor Diğer Bisiklet 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ikinci etabını Jasper Philipsen kazandı - Diğer Haberleri

        58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ikinci etabını Jasper Philipsen kazandı

        58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 166.5 kilometrelik Kemer-Kalkan etabını 4 saat 13 dakika 54 saniye ile Alpecin Deceuninck Takımı'ndan Jasper Philipsen kazındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 18:34 Güncelleme: 09.10.2023 - 18:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        TUR'da ikinci etabı Philipsen kazandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 166.5 kilometrelik Kemer-Kalkan etabını 4 saat 13 dakika 54 saniye ile Alpecin Deceuninck Takımı'ndan Jasper Philipsen kazındı. Jasper Philipsen, yarınki Fethiye-Fethiye (Babadağ) etabında da Genel Ferdi Klasman birincisi olarak Turkuaz Mayoyu giymeye hak kazandı.

        58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 166.5 kilometrelik Kemer-Kalkan etabı koşuldu. Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Antalya Gençlik Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan ve Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu'nun birlikte damalı bayrağı sallamasıyla Kemer Saat Kulesi'nin önünden başlayan organizasyon Kalkan'da son buldu.

        REKLAM

        YEŞİL MAYO İÇİN 65,9'UNCU KİLOMETREDE SPRİNT PRİM KAPISI GEÇİLDİ

        Etabın Sprint Prim Kapısı'na bilinen beşli grup geldi. Mosso'nun sponsorluğundaki Yeşil Mayonun sahibi olabilmek için üç sporcu pedal bastı. Çizgiyi ilk geçen Artelotto-Isorex Takımı'ndan Jacob Reales oldu. İkinciliği Voster ATS Takımı'ndan Artur Sowinski, üçüncülüğü de Bingoal WB Takımı'ndan Lennert Teugels elde etti. Yeni zaman farkı 3 dakika 20 saniye olarak verildi. Pelotonun ise bu açılan zaman farkı için beklenen tempoyu yapamadığı gözlendi. Tam aksine kaçış grubu tempoyu yükseltip ortalama hızı saatte 43 kilometreye kadar çıkardı.

        SHRMANO'NUN SPONSORLUĞUNDAKİ BEYAZ MAYO İÇİN PRİM KAPISI DA GERİDE KALDI

        REKLAM

        93,6'ncı kilometrede ise etabın Türkiye Güzellikleri Prim Kapısı geçildi. Mayoya adını veren Shimano'nun sponsorluğundaki Beyaz Mayo için yapılan mücadelenin bu etaptaki galibi Bike AID Takımı'ndan Wesley Mol oldu. İkinciliği Bingoal WB Takımı'ndan Lennert Teugels, üçüncülüğü de CorraTec Selle Italia Takımı'ndan Matteo Amella elde etti.

        VE SON PRİM KAPISI DA GERİDE KALDI

        Etabın son prim kapısı 108'inci kilometrede geçildi. Türk Hava Yolları'nın sponsorluğunda dördüncü kategoriden puan veren prim kapısını Bike AID Takımı'ndan Wesley Mol birinci geçti. Bingoal WB Takımı'ndan Lennert Teugels ikinci, Corratec Selle İtalia Takımı'ndan Matteo Amella üçüncü oldu. Kaçış grubundaki üçlü ile peloton arasındaki zaman farkı da azalmaya başladı. Demre geçildikten sonra rampa inişte bisikletçilerin hızı 80 kilometreye kadar ulaştı. Bu da etap içi bir başka rekor olarak notlara geçti.

        REKLAM

        GÖZLER YARINKİ KRALİÇE ETABINDA

        58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Tur'unda gözler yarın koşulacak tırmanış etabında olacak. TUR, yarınki 104.1 kilometrelik Fethiye - Fethiye (Babadağ) etabı ile devam edecek.

        Fotoğraflar: DHA

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Netanyahu: Yanıtımız Ortadoğu'yu değiştirecek
        Netanyahu: Yanıtımız Ortadoğu'yu değiştirecek
        İsrail: Gazze ablukaya alınacak
        İsrail: Gazze ablukaya alınacak
        İsrail saldırısını planlayan isim: Misafir
        İsrail saldırısını planlayan isim: Misafir
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        "İsrail'deki saldırılarda 9 ABD'li öldü"
        "İsrail'deki saldırılarda 9 ABD'li öldü"
        Festival faciaya dönüştü, kaçış anı böyle görüntülendi!
        Festival faciaya dönüştü, kaçış anı böyle görüntülendi!
        Okullarda cep telefonunun yasaklanması akran zorbalığını da önleyecek
        Okullarda cep telefonunun yasaklanması akran zorbalığını da önleyecek
        Doktorun feci ölümü! Yangında yaşamını yitirdi
        Doktorun feci ölümü! Yangında yaşamını yitirdi
        Kabine toplandı! Sıcak gündem, önemli başlıklar
        Kabine toplandı! Sıcak gündem, önemli başlıklar
        Görenler şoke oldu! Karadeniz'de dev hortum!
        Görenler şoke oldu! Karadeniz'de dev hortum!
        İhbara giden polisi şehit etmişti! İşte o suç makinesi!
        İhbara giden polisi şehit etmişti! İşte o suç makinesi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asla müsaade etmeyeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asla müsaade etmeyeceğiz
        Demir Kubbe sistemi nasıl işliyor?
        Demir Kubbe sistemi nasıl işliyor?
        "Burak Yılmaz daha fazla koştu"
        "Burak Yılmaz daha fazla koştu"
        "Kayıp için mucize gerek"
        "Kayıp için mucize gerek"
        "Doktora şiddet kabul edilemez"
        "Doktora şiddet kabul edilemez"
        Petrol, altın ve dolarda yükseliş
        Petrol, altın ve dolarda yükseliş
        Habertürk Anasayfa