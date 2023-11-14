56 yaşındaki oyuncu Bai Ling gençlik sırrını açıkladı: Kozmetiklere güvenmiyorum

"KOZMETİKLERE GÜVENMİYORUM"

Artık ünlü oyuncu kendisine daha fazla zaman ayırıyor ve genç görünümünü korumayı başarıyor. Ling güzellik rutinine yaklaşımını dürüstçe paylaşıyor. Ling verdiği bir röportajda

"Benim için doğa güzelliktir. Anı yaşamak güzelliktir. Güzellik kişinin ruhudur. Doğanın değişimini kabul etmelisiniz. Yaşlanma korkum yok, kırışıklıklarımla sorunum yok ve bu hayatın bir parçası. Bunu kabul etmeli ve kendin olmasın. Güzeliğim için ekstra hiçbir şey yapmıyorum, kozmetiklere güvenmiyorum bunların hiçbir faydası yok" dedi.