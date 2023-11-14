56 yaşındaki oyuncu Bai Ling gençlik sırrını açıkladı: Kozmetiklere güvenmiyorum
Oyunculuk yeteneği yanı sıra hareketleriyle de gündem olan Bai Ling, yaşlanmayan ünlüler arasında yer alıyor. Yıllar boyunca korumayı başardığı solmayan görünümü ile dikkat çeken Bai Ling gençlik sırrını hayranlarıyla paylaştı
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56 YAŞINDAKİ ÜNLÜ OYUNCU GÜZELLİK SIRRINI PAYLAŞTI
Ünlü popüler Çinli-Amerikalı aktris olan Bai Ling, The Crow, Red Corner, Crank: High Voltage gibi filmlerde yer aldı. Dumpling filmindeki rolüyle 2004 yılında Hong Kong Film Ödülleri ve Golden Horse Ödülleri'ne layık görüldü. Ancak Ling, tüm şöhreti ve tanınırlığına rağmen Hollywood'da kendisi için yaratılan sahte imaj için endişe duyuyor.
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"POPÜLER KÜLTÜR KARAKTERİNE DÖNÜŞTÜM"
Bai Ling bir röportajında "Herkesin sevdiği Bai Ling'i kazara masum bir şekilde yok ettim. Bunun yerine medya beni vücudunu her yerde gösteren çılgın bir kadın olarak gösterdi. Hollywood makinesinin yarattığı popüler kültür karakterine dönüştüm. Bir şekilde o görüntünün kurbanı oluyorum" dedi.
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"KOZMETİKLERE GÜVENMİYORUM"
Artık ünlü oyuncu kendisine daha fazla zaman ayırıyor ve genç görünümünü korumayı başarıyor. Ling güzellik rutinine yaklaşımını dürüstçe paylaşıyor. Ling verdiği bir röportajda
"Benim için doğa güzelliktir. Anı yaşamak güzelliktir. Güzellik kişinin ruhudur. Doğanın değişimini kabul etmelisiniz. Yaşlanma korkum yok, kırışıklıklarımla sorunum yok ve bu hayatın bir parçası. Bunu kabul etmeli ve kendin olmasın. Güzeliğim için ekstra hiçbir şey yapmıyorum, kozmetiklere güvenmiyorum bunların hiçbir faydası yok" dedi.
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SAĞLIKLI DÜŞÜNMEYİ TERCİH EDİYOR
Ling'in kendisine ait güzellik ve sağlık teorileri var. Ling "Herhangi bir egzersiz yapmıyorum, yaşamak zaten doğal bir egzersiz. Yemek yemeyi seviyorum ve vücudu sağlıklı tutmanın anahtarı bana göre sağlıklı düşünmektir. Hepimiz sağlıklı yiyecekleri yemeyi seviyoruz ancak hayatın en önemli unsuru olan sağlıklı düşünmeyi tercih etmiyoruz" diyor.
Kaynak: Bright Side
Fotoğraf: Instagram-iambailing, REUTERS
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