55,60,65 KPSS puanı ile atama yapılabilir mi?

55, 60, 65, 70 KPSS puanı ile atama yapılan kadrolar hangileri? 55, 60, 65, 70 KPSS ön lisans puanı ile atanabilir miyim?

Kamu Personeli Seçme Sınavı Ortaöğretim sonuçlarının açıklanmasının ardından düşük puanla memur alımı yapan yerler hakkındaki araştırmalar da artış gösterdi. KPSS'den 50, 55, 60, 65, 70 ve 75 puan alan on binlerce aday bulunuyor. Bu adaylar da, bu puanlarla nereye girebileceğini öğrenmeye çalışıyor. Düşük puan ile alım yapan memur kadroları hangileri?

KPSS ORTAÖĞRETİM 55, 60, 65, 70 PUANLA NERELERE GİRİLİR?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim 70 puan altında atanan kadrolar ile ilgili detaylar şöyle;

KPSS ortaöğretim mezunlarının tercihleri arasında gösterebileceği kadro ve pozisyonlar listesi ve diğer tüm detaylara aşağıda yer alan linkler tıklayarak erişebilirsiniz...

KPSS 2020/1 ATAMALARINA GÖRE PUAN TABLOSU İÇİN TIKLAYINIZ

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İşçi alım ilanları

-4/B'li personel alım ilanları

-Mahalli idarelere zabıta memuru ve itfaiyeci alımı

-Adalet Bakanlığına zabıt katibi ve infaz koruma memuru alımı,

-Askeri kurumlara sivil memur alımı

Adalet Bakanlığı ile CTE, yakın bir süreçte 10 bin kamu personeli alımı gerçekleştirilecek. En az lise mezunu adayların tercih edebileceği alımlarda KPSS sınavından 70 puan alma şartı aranacak. Alım yapılacak kadroların toplam sayısının 5-20 katı arasında aday mülakata davet edilecek. KPSS sınavından 85 ve üzeri puan alan adayların şansları oldukça yüksek olacak. Tercih döneminde aynı puana sahip adaylar doğum tarihleri, mezuniyet tarihlerine göre öncelik hakkına sahip olacak.

Üniversitelere yapılacak sağlık personeli, büro personeli, tekniker ve teknisyen kadrolara alımlar KPSS puan sınırı olmadan gerçekleştiriliyor. Genellikle öncelikli olarak KPSS’den 85 puan ve üzeri alan adayların tercih ve alım döneminde şansları yüksek oluyor.

Belediye bünyesinde ikamet şartı olmadan en az lise mezunları arasında KPSS ortaöğretim puanına göre alımlar yapılıyor. Zabıta memuru, İtfaiye eri, VHKİ, sekreter, düz memur ve kamu personeli alımlarında 85 puan ve üzeri puana sahip adaylar başvuru yapabiliyor.

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KPSS P94 PUAN TÜRÜ NEDİR?

KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından P94 puan türüyle alım yapan kurumlar merak konusu oldu. Yönetmelik kapsamında KPSS sonuçlarını esas alma durumunda kamu kurum ve kuruluşları; B grubu kadro niteliği taşıyan tüm ortaöğretim kadrolu ve sözleşmeli personel alımlarında KPSSP94 puanı kullanılacaktır. İşte geçtiğimiz dönem yerleştirme yapılan en düşük puanlar;

İlk ve Acil Yardım En Düşük Atama Puanı: 77.35

Anestezi En Düşük Atama Puanı: 81.82

Çevre Sağlığı En Düşük Atama Puanı: 75.64

Harita Tapu Kadastro En Düşük Atama Puanı: 83.06

Diş Protez En Düşük Atama Puanı: 81.64

KPSS P94 İLE HANGİ KURUMLAR ALIM YAPIYOR?

Üniversiteler

Enstitüler

Bakanlıklar

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Karayolları Genel Müdürlüğü

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı

Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü

Türk Dil Kurumu Başkanlığı

T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü

Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü

Gelir İdaresi Başkanlığı

Sayıştay Başkanlığı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü

B GRUBU TERCİH VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

Adaylar, ÖSYM tarafından B Grubu Kadrolara; puanları, tercihleri ve kadro sayıları göz önünde tutulmak suretiyle yerleştirilecektir. Yerleştirme işlemleri ile ilgili esaslar Tercih Kılavuzunda yer alacaktır. Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması hâlinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için yapılacak olan KPSS sonuçlarının açıklanmasından sonra B Grubu Kadrolar için ÖSYM tarafından Tercih Kılavuzu hazırlanacaktır. Bu Kılavuzda kamu kurum ve kuruluşlarına ait B Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve koşulları yer alacaktır. Adaylar, Tercih Kılavuzunda yer alacak yönteme göre tercihlerini İnternet aracılığıyla yapacaklardır. Tercihlerin hangi tarihlerde ve nasıl yapılacağı ÖSYM’nin internet adresinden adaylara duyurulacaktır.