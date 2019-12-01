01 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türk Uyku Tıbbı Derneği (TUTD) Yönetim Kurulu Üyesi Nörolog Prof. Dr. Sevda İsmailoğulları, 50 yaşın üzerinde her dört kadından birinin uykusuzluktan şikayetçi olduğunu belirterek, "Gebelik döneminde, özellikle de gebeliğin son üç ayında horlama, uyku apnesi ve huzursuz bacak sendromu sıklığı artmakta" dedi.
İsmailoğulları, erkek ve kadın cinsiyetlerinin, fizyolojik ve zihinsel aktivite değişiklikleri dolayısıyla uyku ihtiyaçları ve sorunlarının da farklılıklar gösterdiğini söyledi.
KADINLAR ERKEKLERE GÖRE 20 DAKİKA DAHA FAZLA UYKUYA İHTİYAÇ DUYUYOR
AA'nın haberine göre; kadınlarda uykuyu etkileyen önemli nedenlerden birinin hormonal değişimler olduğuna dikkati çeken İsmailoğulları, gebelikte diyafram yükselmesinin, bebeğin anne karnındaki hareketlerinin, idrar kesesinde doluluğun, vücut ısısındaki dalgalanmalar ile mide bağırsak sistemindeki rahatsızlıkların uykuyu negatif etkilediğini bildirdi.
Fiziksel ve zihinsel daha fazla yorulan bedenin, uyku ihtiyacının daha fazla olduğunu aktaran İsmailoğulları, "Araştırmalar, kadınların erkeklere göre ortalama 20 dakika daha fazla uykuya ihtiyaçları olduğunu gösteriyor. Bunun ana nedenlerinden biri, kadınların gün içinde pek çok işi aynı anda yapması ve zihnini daha fazla çalıştırmasıdır" diye konuştu.
Doğum sonrası bebek bakımı için sık gece uyanmalarının da özellikle kadınlar için uykuyu bozan nedenlerden olduğuna değinen İsmailoğulları, menopoz döneminde ise sıcak basmaları, çarpıntılar, baş ağrıları, baş dönmeleri, uyuşmalar, gözlerde ve ağızda kuruluk gibi belirtilerin de kadınların uykusunu bozan diğer etmenlerden olduğunu dile getirdi.
HER 4 KADINDAN BİRİ UYKUSUZLUKTAN ŞİKAYETÇİ
"50 yaşın üzerinde her 4 kadından biri uykusuzluktan şikayetçidir. Gebelik döneminde, özellikle de gebeliğin son üç ayında, horlama, uyku apnesi ve huzursuz bacak sendromu sıklığı artmakta" diyen İsmailoğulları, Kayseri'de 983 gebeyle yapılan bir çalışmada her 10 gebeden birinde huzursuz bacak sendromu olduğunun rapor edildiğini bildirdi.
Menopozdan sonra ise uykusuzluk ve uyku apnesi sıklığının arttığını anlatan İsmailoğulları, bu dönemde uyku apnesinde artışın en önemli nedeninin vücut yağ oranındaki değişiklikler, bel-kalça oranındaki artış ve boyun çevresinin genişlemesi olduğunu bildirdi.
Kadınlarda erkeklerden daha sık görülen diğer bir uyku hastalığının da "uyku ile ilişkili yeme bozukluğu" olduğunu aktaran İsmailoğulları, kadınların erkeklere göre daha erken uyumaya ve daha erken uyanmaya meyilli olduklarını, bu nedenle sabahları erkeklerden daha aktif olabildiklerini vurgulayarak, kadınlarda derin uyku döneminin erkeklerinkinden fazla olduğuna işaret etti.
"UYKU SAĞLIĞININ ÖNEMİ HER İKİ CİNSTE DE EŞİT"
İsmailoğulları, derin uyku döneminin hücrelerin kendini yenilemesi, yeni güne zinde ve keyifli başlamak için önemli bir dönem olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu: "İyi bir gece uykusundan mahrum kalmak, pek çok hastalıklara davetiye çıkaracağı gibi mizacımızı, dikkatimizi, hafızamızı da negatif yönde etkiler. Bunun için uyku sağlığına önem verilmesi gerekiyor. Uyku sağlığının önemi her iki cinste de eşit. Amacımız, kamuoyunu, kadınlar ve erkekler arasındaki uyku farklılıklarını ve kadınlar aleyhine artan uyku sağlığı sorunlarını dile getirerek, özellikle aile içinde 'anne' aleyhine gelişen uyku yetersizliğine dikkati çekmek."
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