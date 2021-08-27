5 yıldır aranan FETÖ firarisi yakalandı

Terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan aranan şahıs, Trabzon'da yakalandı.

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Kurma ve Yönetme suçundan, 2017 yılından beri aranan V.A. isimli şahıs, Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı yapılan operasyonla, Yomra İlçesinde saklandığı ikamette yakalandı.