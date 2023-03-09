Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Tekin Uğurlu ile şüpheli Melikşah Kalkan'ın olay tarihinden 5 yıl önce tanıştıkları anlatıldı. Olay tarihinden önce, yaklaşık 2 yıllık süreçte Tekin Uğurlu ile Melikşah Kalkan'ın samimiyetlerinin arttığı ve ortak olarak iş yaptıkları kaydedildi. Tekin Uğurlu'nun 8 Ocak 2018 tarihinde görüldüğü, ardından evine gitmemesi nedeniyle ailesi tarafından kayıp ihbarı yapıldığı, tüm aramalara rağmen bulunamadığı belirtildi.

BAŞKA BİR CİNAYET SORUŞMASINDA İTİRAF ETTİ

Şüpheli Mustafa Macit'in başka bir cinayet olayıyla ilgili Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne verdiği ifadede, Tekin Uğurlu cinayetini itiraf ettiği iddianamede yer aldı. Mustafa Macit'in cinayeti itiraf etmesinin ardından, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi verildi. Mustafa Macit olayın yaşandığı yere getirilerek yer tespiti yapıldı. Yapılan kazıda, yaklaşık 5 yıl sonra Tekin Uğurlu'nun cesedine ulaşıldı.

Cesede ulaşılmasının ardından soruşturma derinleştirildi. Melikşah Kalkan'ın olay tarihinde yaklaşık 500-600 bin lira civarında bir borcunun olduğu, olay günü Tekin Uğurlu'nun kendisine bozdurması için 20 bin lira değerinde 6-7 adet senedi cirolayarak verdiği kaydedildi.

TARTIŞMADA BAŞINDAN VURMUŞ

Tekin Uğurlu'nun Melikşah Kalkan ile iş yerinden ayrıldıktan sonra, Erdal Uğurlu ile metroya bindiği anlatıldı. Bu sırada Melikşah Kalkan'ın telefonla araması üzerine Tekin Uğurlu'nun metrodan Bostancı durağından indiği belirtildi.

Melikşah'ın kullandığı ve içerisinde Mustafa Macit'in de olduğu otomobile binen Tekin Uğurlu'nun, birlikte Ankara istikametine ilerledikleri bildirildi. Melikşah Kalkan'ın tartışmaya başladığı Tekin Uğurlu'ya başının arkasından silahla ateş ederek öldürdüğü anlatıldı.