Futbolda heyecan bugün Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarıyla devam ediyor. Birbirinden önemli 4 maçın oynanacağı günde Kupa 2 ve Kupa 3'ün de finalistleri belli olacak. İşte Avrupa futbolunda günün programı...



BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

AVRUPA LİGİ

22:00 E.Frankfurt (Almanya) - West Ham United (İngiltere)

22:00 Rangers (İskoçya) - Leipzig (Almanya)

KONFERANS LİGİ

22:00 Roma (Ukrayna) - Leicester City (İngiltere)

22:00 Marsilya (Fransa) - Feyenoord (Hollanda)