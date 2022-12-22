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Jandarmayı şoke eden manzara! 5 kişilik otomobilden 15 kişi çıktı!

Kars'ta, yol kontrolünde şüphe üzerine durdurulan otomobildeki kişi sayısı jandarmayı şoke etti. 5 kişilik otomobilden 14'ü Afganistan uyruklu kaçak göçmen olmak üzere sürücü ile birlikte 15 kişi çıktı. Sürücü gözaltına alınırken, araçta bir miktar uyuşturucu ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Giriş: 22.12.2022 - 14:36 | Güncelleme: ABONE OL
5 kişilik otomobilden 15 kişi çıktı! -Güncel haberler
AA

Kars'ta, yol kontrolünde durdurulan 5 kişilik otomobilden, sürücü ile birlikte yasa dışı yollardan yurda girdikleri belirlenen 14 düzensiz göçmen olmak üzere 15 kişi çıktı.

İl Jandarma Komutanlığı ile Digor İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile yasal olmayan yollarla yurda giren düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Jandarma ekiplerince yapılan yol kontrolünde şüphe üzerine bir otomobil durduruldu.

OTOMOBİLDEN 15 KİŞİ İNDİ

Otomobilde yapılan incelemede, 3'ü aracın bagajında olan 14 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Jandarma ekipleri insan kaçakçısı olduğu değerlendirilen sürücüyü de gözaltına aldı.

UYUŞTURUCU VE SİLAH DA ELE GEÇİRİLDİ

Araçta yapılan aramada ise bir miktar uyuşturucu ile ruhsatsız silah ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.

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