AA

Kars'ta, yol kontrolünde durdurulan 5 kişilik otomobilden, sürücü ile birlikte yasa dışı yollardan yurda girdikleri belirlenen 14 düzensiz göçmen olmak üzere 15 kişi çıktı. İl Jandarma Komutanlığı ile Digor İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile yasal olmayan yollarla yurda giren düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Jandarma ekiplerince yapılan yol kontrolünde şüphe üzerine bir otomobil durduruldu.

OTOMOBİLDEN 15 KİŞİ İNDİ Otomobilde yapılan incelemede, 3'ü aracın bagajında olan 14 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Jandarma ekipleri insan kaçakçısı olduğu değerlendirilen sürücüyü de gözaltına aldı.

UYUŞTURUCU VE SİLAH DA ELE GEÇİRİLDİ Araçta yapılan aramada ise bir miktar uyuşturucu ile ruhsatsız silah ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.