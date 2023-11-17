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        Haberler Gündem Güncel 5. kattan düşen kadının şüpheli ölümü! - En son haberler

        Esenyurt’ta şüpheli ölüm! 5'inci kattan düştü

        İstanbul Esenyurt'ta bir kadın 5'inci kattan düştü. Ağır yaralanan kadın hastanede hayatını kaybederken şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 14:39 Güncelleme: 17.11.2023 - 14:41
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        5. kattan düşen kadının şüpheli ölümü!
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        Esenyurt’ta 5 katlı binanın en üst katında oturan bir kadın balkondan aşağıya düşerek ağır yaralandı.

        İHA'nın haberine göre yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay dün öğlen saatlerinde Esenyurt Pınar Mahallesi’nde yaşandı.

        Melisa Şimşek isimli kadın henüz bilinmeyen bir nedenle evinin balkonundan düştü. Sesi duyan çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

        Ağır yaralanan kadın olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Kadın tedavi için kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

        *Haberin görseli iStock tarafından servis edilmiştir

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