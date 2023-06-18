5 kadına saldıran sapık, iş insanı kılığına giren polislerce yakalandı!

Tüm Türkiye yakalanan bu iki seri katili konuşurken, bir ay sonra İstanbul’da yaşanan bir tecavüz olayı ‘Seri tecavüz” olayların başlangıcı olacaktı. Aylar sonra seri katillerden sonra Türkiye bir seri tecavüzcüyü konuşacaktı.

Genç kadın soluğu poliste aldı. Karakolda başına gelenleri anlatırken, asayiş şube müdürlüğünün en üst katında hemen sol tarafta bulunan gasp büro amirliğinde bir hareketlilik yaşandı. Gayrettepe’nin en üst katında iki önemli birim vardı biri cinayet büro diğeri ise gasp büro amirliğiydi. İkinci şube diye nam salan Gayrettepe’deki gasp ve cinayet büroya da ‘Birinci kısım’ deniliyordu. Yani ağır suçlara bakılan iki önemli birimdi. O gün gasp masasında bulunan emekli polis memuru Birol Turan, gelen tecavüz olayı üzerine, ekip arkadaşlarını hemen karakola yönlendirdiklerini söyledi.

Tarihler 11 Kasım’ı gösteriyordu. Sabah erken saatlerde Topkapı’da işe gitmeye çalışan R.S. adlı genç kadın, adres sorma bahanesiyle yaklaşan bir kişi tarafından ağzı kapatıldı. Bıçak tehdidi ile ıssız bir yere götürülerek cinsel saldırıya uğradı. Şok geçiren genç kadının üzerindeki parası da gasp edildi.

Karakola giden ekip arkadaşlarının mağdurla görüştüklerini anlatan emekli polis memuru Birol Turan, olayı şöyle anlattı; “Arkadaşlarımız şüpheliyle ilgili eşkal alıp çalışma başlattı. Genç bir adamın eşkalini vermişti mağdur. O bölge o dönem sessizdi. Boş alanlar vardı. Kamera görüntülerini araştırmaya başlandı” dedi.

Tecavüzcü bir türlü tespit edilememişti. Eski sabıkalı kayıtlar ve resimler mağdura gösterilmişti ama hiçbiri eşkale uygun değildi. Aylar geçtikte peş peşe tecavüz, cinsel saldırı ve gasp olayları yaşandı. 2007 nisan ayına gelinmişti. Emekli polis memuru Turan “5 ayda bu saldırılara benzer saldırılar aynı yerde meydana geldi. Topkapı’da ilk olaydan sonra 4 kadın daha cinsel saldırıya uğradı. Kimi akşam kimi sabah saatlerinde yaşandı. Olayın boyutu artık korkutucuydu" şeklinde konuştu.

Topkapı’da cinsel saldırıya uğrayan 5 mağdur da saldırganla ilgili hep benzer ifadeler vermişti. Emekli polis memuru Birol Turan "Saldırı yöntemi aynıydı. Karşımızda bir seri tecavüzcü vardı. Artık bunu biliyorduk. Bunu mutlaka yakalamamız lazımdı. Uzun bir dönem sonra ilk kez birçok ekip arkadaşımız bu işte görev yaptı. Kararlıydık. Yakalayacaktık" dedi.

Mağdurların anlatımıyla şüphelinin robot resminin çizildiğini belirten Turan "Robot resim çok itinayla hazırlandı. Her şeyine dikkat edildi. Başımızda bölge amirimiz komiserimizle birlikte ekiplerle toplandık. Toplantılar yapıldı. Bu şüpheli kurbanlarını hep Topkapı’da seçiyor. Bu ya o civarda çalışan biri ya da o bölgede oturan ya da oradan ikinci kez aracına binip başka yere giden biri diye ihtimalleri değerlendirdik" ifadelerini kullandı.

Topkapı sapığı yine bir kadına saldıracaktı. Polis memurları öyle düşünüyorlardı. Turan, bunun içinde çeşitli planları yaptıklarını anlatarak “O bölgede bulunan minarelere ve tarihi surların üzerine 10 ayrı kamera koyduk. Ve o bölgeyi 24 saat izlemeye çalıştık. Ayrıca o şüpheli içinde birkaç kadın polisimizi tuzak olarak kullandık. Kadın polis arkadaşlarımız erken saatlerde Topkapı civarına gelip sanki işe gider gibi yapıyordu. Bizde tabi takip ediyorduk” dedi.

Bu olayın artık bir gurur meselesi olduğunu söyleyen Birol Turan, "Ancak bir gelişme kaydedememiştik. Çizilen robot resim hepimize dağıtıldı. Bir başka yol denemeye karar verdik. Birçok ekiple birlikte o bölgeyi ablukaya aldık. Ve tüm iş yerlerine giderek robot resme benzeyen şüpheliyi aramaya başladık. Herkeste kamera vardı. Bulunduğumuz her şeyi kameraya alıyorduk" şeklinde konuştu.

İlk olaydan 6 ay geçmişti. 5 cinsel saldırı zanlısı henüz tespit edilmemişti. Nisan ayının tam ortalarında bir ekipten haber geldi. Gasp büroyu heyecanlandıran bir haber olduğunu söyleyen Turan “Biz başka yerde çalışma yaparken, bir başka arkadaşımız. Tişörtlere baskı yapan bir atölyede robot resme benzeyen bir genç çocuğu görüyor.. Çocuğun resmini çekmek için bir oyun oynuyorlar. Ve kendilerini hemen iş insanı olarak tanıtıyorlar” dedi.

Polis memurlarının kendilerini Almanya’dan gelen iş insanı olarak tanıttıklarını anlatan Turan “Çocuğun eline çeşitli baskılar olan tişörtleri verip ‘Şu tişörtü tut. Dur resmi çekelim gönderelim malın tanıtımını Almanya’daki ortaklarımıza yapalım beğenirlerse toptan alırız diye a çocuğu hep çekiyorlar. Çekimi yandan önden arkadan her türlü çekim yapıyorlar. Elde bu çocuğun resmi oldu artık” dedi.

“BU O DEDİLER”

Robot resme ve arkadaşlarının bulduğu şüpheli kişinin resmine bakınca tıpa tıp birbirine benzediklerini anlatan Turan “Biz hemen şüpheli olarak çekilen o çocuğun resmini mağdurlara e-posta ile gönderdik. Mağdurlardan ‘Bu o saldırgan’ diye cevaplar geldi. O an bizim için inanılmaz bir duyguydu. Kısımda başarı çığlığı atıldı. Artık şüphelimizi tespit ettik” şeklinde konuştu.

“EKİBİM KAMERAYLA TAKİP ETTİ”

Soruşturmanın başından sonuna kadar polis tarafından kameraya çekilmiş ilk soruşturma olduğunu belirten Turan “Hemen gözaltına almadık. Komiserimiz bunu takip edelim bakalım nerelere gidiyor ne yapıyor diye. Benim ekibime kamera verdik ve takibe başladık. Bir arkadaşımız kameraya alıyor bizler de ayrı ayrı onu takip etmeye başladık. Adım adım izledik. Topkapı’ya geldiğinde de izledik. Kurban aradığını fark ettik" dedi.

“ENSESİNE YAPIŞTIK”

Saldırganı birkaç gün takip ettiklerini belirten Turan “Artık operasyon zamanı gelmişti. Şüpheli kaldırımda yürürken, arkadaşlarımız operasyon düzenlediler. Yere yatırıp gözaltına aldılar. O sırada birçok vatandaş da olaya tanıklık etti ne oluyor falan diye. Ayrıca kamera kayıtlarına bakıldığında da zaten onun önünde ve arkasında yürüyen birçok kişinin polis olduğunu göreceksiniz. Yakalanma anları görüntüsü yayınlanmıştı. Yakalanacağını hiç düşünmemişti, şok geçirdi.” dedi.

SERİ TECAVÜZCÜ DOSYASI

Şüphelinin ismi T.G.’ydi. Türkiye otoban seri katillerinden sonra bu seri tecavüzcüyü aylarca konuştu. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda mağdurlardan gasp edilmiş eşyaları bulundu. Tüm kurbanlarına aynı tuzağı kuruyordu. Topkapı’ya çok erken saatte ya da akşam saatlerinde geliyordu. Bıçak tehdidi ile kadınlara saldırıyordu. Mağdurlar asayiş şubeye gelerek şüpheliyi teşhis etti." şeklinde konuştu.

SUÇ TAKVİMİ

Ortaya çıkan detaylara göre T.G., 2006 şubat ayında askerden geldikten sonra cinsel saldırı ile gasplara başlamıştı. Polisin tespitine göre T.G’ın suç takvimi şöyleydi:

-11 Kasım 2006: R.S’ye Topkapı varyant altında tecavüz etti. Parası ve çantasını gasp etti.

-22 Aralık 2006: T.K’ye cinsel tacizde bulundu ve çantasındaki parasını gasp etti.

-5 Ocak 2007: Topkapı varyant altında K.S’ye cinsel tacizde bulundu. Çantasını aldı.

-11 Ocak 2007: Topkapı varyant altında M.T’ye saldırdı. 385 TL parasını gasp edip, cinsel tacizde bulundu.

-07 Nisan 2007: C.P’ye tecavüz etti, çantasını aldı. Mağdur C.P’nin bu saldırıda omzu çıktı.