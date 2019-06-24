24 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Burdur'da uçurum kıyısında mahsur kalan 2 keçi, 5 gündür kurtarılmayı bekliyor.
DHA'nın haberine göre, Kocapınar Köyü'nde oturan Süleyman Çağaç'a ait 4 keçi 5 gün önce Poyam Yolu Mevkii'nde kayalık alanda mahsur kaldı. Süleyman Çağaç, kendi imkanlarıyla keçilerden 2'sini kurtardı. Daha aşağıda bulunan 2 keçisini ise uzun süre uğraşmasına rağmen kurtaramayan Süleyman Çağaç, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinden yardım istedi. Dağlık alana gelerek inceleme yapan AFAD ekipleri keçilerin bulunduğu uçurum kenarındaki sarp kayalıklara hayati risk nedeniyle inemedi. Bu nedenle de keçileri kurtarma operasyonu yapılamadı.
'CAN GÜVENLİĞİ OLMADIĞI İÇİN İNEMEDİLER'
Keçilerin sahibi Süleyman Çağaç, ilkokul yıllarından bu yana çobanlık yaptığını zaman zaman aynı bölgede keçilerin kaldığını ancak ilk defa bu şekilde olduğunu söyledi. Çağaç, "Hayvanları otlatırken orada kaldılar. 2'sini kendi imkanlarımla kurtardım. Kurtaramadığım daha aşağıda bulunan 2 keçi için AFAD'dan yardım istedik. Onlar da can güvenliği olmadığı için kayalıklardan inemedi. Keçiler 5 gündür aç susuz kayalıklarda bekliyor" dedi.
Süleyman Çağaç'ın eşi Teslime Çağaç da hayvanlarının susuzluğa daha fazla dayanamayacaklarından korktuğunu belirterek bir an önce kurtarılmalarını beklediğini söyledi.
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