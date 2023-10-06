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        Haberler Televizyon 5 Ekim REYTİNG SONUÇLARI| AB ve total reyting sıralama: Aldatmak, Dilek Taşı ve MasterChef All Star zirveyi zorladı

        Reytinglerde perşembe yarışı! 5 Ekim reyting sonuçları AB ve total sıralama

        5 Ekim reyting sonuçları dün yani Perşembe günü özellikle prime time'da yayınlanan diziler ve yarışma programları sonrası izleyiciler ve magazin gündemini takip edenler tarafından merak ediliyor. Dün ekrana gelen Aldatmak, Dilek Taşı ve MasterChef All Star gibi yapımlar zirve yarışında birbirini zorladı. İşte 5 Ekim reyting sonuçları AB ve total sıralama...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.10.2023 - 07:51 Güncelleme: 06.10.2023 - 07:51
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        • 1

          5 Ekim reyting sonuçları geçtiğimiz gün ekrana gelen yapımların ardından merak edilip araştırılıyor. Özellikle geçtiğimiz gün ekrana gelen Aldatmak, Dilek Taşı ve MasterChef All Star gibi yapımlar reytinglerde ilk sıralarda yer alıyor. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?

          Hemen belirtelim ki 5 Ekim reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında günzel sıralamayın sizlerle paylaşacağız.

        • 2

          5 EKİM TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        • 3

          5 EKİM AB REYTİNG SONUÇLARI

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer

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