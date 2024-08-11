5 bin metrede Ingebrigtsen kazandı

5 bin metrede Jakob Ingebrigtsen altına ulaştı
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda atletizm erkekler 5 bin metrede Norveçli Jakob Ingebrigtsen, altın madalya elde etti
Giriş: 11.08.2024 - 01:42 Güncelleme: 11.08.2024 - 01:42
Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta atletizm erkekler 5 bin metrenin finali yapıldı.
Norveçli Jakob Ingebrigtsen 13.13.66'lık derecesiyle altın, Kenyalı Ronald Kwemoi 13.15.04 ile gümüş, ABD'li Grant Fisher ise 13.15.13'le bronz madalya kazandı.
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