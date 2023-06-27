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Yay burcu, 22 Kasım ile 22 Aralık tarihleri arasında doğan kişileri temsil eder. Yay burcu insanları, maceraya ve yeni deneyimlere olan tutkulu ilgileriyle tanınırlar. Özgür ruhlu olmaları, keşfetmeyi ve sınırları zorlamayı severler. Optimist ve pozitiftir. Yay burcunun en belirgin özelliklerinden biri, iyimserlikleridir.

5 Aralık Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?

Zodyak’ta dokuzuncu burcun yükselen olması, doğum anında Yay burcunun yükseldiği anlamına gelir. Genel olarak burcun tipik özelliği; pozitifliği, sosyalleşme yeteneği ve cömertlik yeteneğidir. Bunlar yay burcunun özellikleri arasında öne çıkar. Bu etkiye sahip olan kişi, iyimserlik ve canlılık gibi özellikleri kazanır. 5 Aralık Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir? Bu burcun doğasında doğan kişilerin büyük mizah anlayışı vardır. Genellikle partinin can damarıdırlar. Öğrenme, seyahat etme ve araştırma aşkı onu gerçekten tanımlayan kelimelerdir. Yay burcunun sembolü, daha yüksek bir amaç için arzularını ve macera sevgisini yansıtan okçudur.

5 Aralık Yükseleni Nedir?

Yükselen burç, kişinin doğum saati ve doğum yerine göre hesaplanır. Bu bilgi olmadan yükselen burç yorumu yapılamaz. 5 Aralık yükseleni nedir? Sorusuna genel tabir ile şu şekilde cevap verilebilir:

00:00 – 02:00 arası yükselen Başak olur

02:30 – 04:40 arası yükselen Terazi olur

05:00 – 07:25 arası yükselen Akrep olur

10:30-12:00: arası yükselen Oğlak Burcu

12:30-13:00 arası yükselen Kova Burcu

13:30-14:00 arası yükselen Balık Burcu

14:30-15:00 arası yükselen Koç Burcu

15:30-16:00 arası yükselen Boğa Burcu

16:30-18:00 arası yükselen İkizler Burcu

18:30-20:00 arası yükselen Yengeç burcu

20:30-23:00 arası yükselen Aslan Burcu

5 Aralık Burcu Erkeği

Her zaman flört etmeye ve ilk görüşte aşka eğilimli olan yay burçları, hayatlarına denge ve istikrar koyacağını bilen bir ortağa ihtiyaç duyar. 5 Aralık Burcu Erkeği özgür kalmayı sever. Hayatına fazla müdahale edildiğini görmesi onu bunaltır. Her zaman serbest kalmalıdır, zihninde özgürüm düşüncesi olduğu sürece hem kendini mutlu eder hem de ilişkilerini mutlu eder. Yay burcu erkeği özellikleri arasında dikkat çeken özellik doğuştan şeytan tüyüne sahip olmalarıdır. Sadece tepkilerini görmek için bile partnerlerini iğneleyici şakalarla kızdırmayı severler. Yay burcu erkeği mükemmel arkadaştır, tutkulu âşıktırlar ama burcun çift yüzü bazen ortaya çıkmakta zorlanan derin korkuları da ortaya çıkarır. Kısıtlanmaya ve engellenmeye gelemeyen yay bu tepkilerle karşılaştığında kaçma eğiliminde olur. Aynı zamanda çapkınlıklarını gizleme konusunda bazen profesyonel olabilirler.

5 Aralık Burcu Kadını

Yay kadınları maceracıdır ve yeni ufuklar keşfetmeyi severler. İyimser, hevesli ve insanlarda en iyiyi görme eğilimindedirler. Bağımsızlıklarını ve özgürlüklerini severler ama aynı zamanda ilişkilerine ve arkadaşlıklarına da derinden değer verirler. Meraklı ve entelektüel yapıları, yeni şeyler öğrenmekten ve tartışmalara katılmaktan zevk almalarını sağlar. Ayrıca harika bir mizah anlayışları vardır, dürüsttürler ve akıllarından geçenleri söylerler. Ancak, bazen düşüncesiz veya duyarsız görünebilirler. Yay kadınları harika gezginler, kaşifler ve bilgi ve hakikat arayanlardır. Yay burcu kadını özellikleri içinde en belirgin olanı sosyal olmaları ve iletişim onlar için olmazsa olmazdır. Yay kadınını etkilemek için ya da onu şaşırtabilmek için kurnaz olunmalıdır.





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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk