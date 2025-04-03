Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        71
        Fenerbahçe
        FB
        65
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        51
        Beşiktaş
        BJK
        47
        ikas Eyüpspor
        EYP
        44
        Rams Başakşehir
        İBFK
        39
        Göztepe
        GÖZ
        38
        Gaziantep FK
        GFK
        38
        Kasımpaşa
        KSM
        38
        Trabzonspor
        TS
        36
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        36
        Tümosan Konyaspor
        KON
        34
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        33
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        31
        Net Global Sivasspor
        SVS
        30
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        30
        Bellona Kayserispor
        KYS
        30
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        19
        Adana Demirspor
        ADS
        -2
        Haberler Spor Futbol 49. UEFA Olağan Kongresi düzenlendi - Futbol Haberleri

        49. UEFA Olağan Kongresi düzenlendi

        UEFA'nın 49. olağan kongresi gerçekleştirildi. Organizasyona Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF) İbrahim Hacıosmanoğlu da katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 22:22 Güncelleme: 03.04.2025 - 22:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        49. UEFA Olağan Kongresi düzenlendi!
        ABONE OL
        ABONE OL

        UEFA'nın 49. olağan kongresi düzenlendi.

        Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre kongre, UEFA'ya üye 55 ülke federasyonunun başkanı ve genel sekreteri ile yetkililerinin katılımıyla Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlendi.

        Kongrede Türkiye'yi TFF Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu ile TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz temsil etti.

        UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in başkanlık ettiği kongrede yönetim kurulu ve üye ülkelerden gelen teklifler ile öneriler değerlendirildi. UEFA'nın 2023-2024 finansal raporunun onaylandığı kongrede UEFA İcra Kurulu ve FIFA Konseyi için seçimler yapıldı.

        UEFA, Karl-Erik Nilsson, David Gill ve Karl-Heinz Rummenigge'nin yönetim kurulunun onursal üyeleri olduğunu duyurdu.

        REKLAM

        UEFA İcra Komitesi ve FIFA Konseyi'ne seçilen isimler şöyle:

        UEFA İCRA KOMİTESİ (DÖRT YILLIK DÖNEM)

        Gabriele Gravina (İtalya), Lise Klaveness (Norveç), Marijan Kustic (Hırvatistan), Ari Lahti (Finlandiya), Armen Melikbekyan (Ermenistan), Frank Paauw (Hollanda), Aivar Pohlak (Estonya), Hans-Joachim Watzke (Almanya)

        UEFA İcra Komitesi (İki yıllık dönem)

        Rafael Louzan (İspanya), Moshe Zuares (İsrail)

        FIFA Konseyi (Dört yıllık dönem)

        Razvan Burleanu (Romanya), Georgios Koumas (Güney Kıbrıs Rum Kesimi), Bernd Neuendorf (Almanya), Dejan Savicevic (Karadağ), Pascale Van Damme (Belçika)

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail açıklaması
        Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail açıklaması
        Tavuk döner zehirledi! Yüzlerce kişi hastanelik oldu
        Tavuk döner zehirledi! Yüzlerce kişi hastanelik oldu
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Kanalizasyon kazısında toprak kaydı
        Kanalizasyon kazısında toprak kaydı
        Boykot soruşturmasında adli kontrol kararı
        Boykot soruşturmasında adli kontrol kararı
        Küresel büyüme paniği
        Küresel büyüme paniği
        Türkiye ve Avrupa Birliği arasında yeni dönem!
        Türkiye ve Avrupa Birliği arasında yeni dönem!
        Dolandırıcıların hedefi oldu
        Dolandırıcıların hedefi oldu
        Danimarka Başbakanından Grönland açıklaması
        Danimarka Başbakanından Grönland açıklaması
        Kadıköy Fatihi!
        Kadıköy Fatihi!
        Macron'dan şirketlere tavsiye
        Macron'dan şirketlere tavsiye
        Yurt dışında kalp krizi geçirdi! 6 gün sonra Türkiye'de tedavi oldu
        Yurt dışında kalp krizi geçirdi! 6 gün sonra Türkiye'de tedavi oldu
        Kosova Avrupa Güzeli üst geçitten düşüp öldü!
        Kosova Avrupa Güzeli üst geçitten düşüp öldü!
        Emeklilerin 3 aylık enflasyon farkı yüzde 10,06
        Emeklilerin 3 aylık enflasyon farkı yüzde 10,06
        Kenan Yıldız için Barça iddiası!
        Kenan Yıldız için Barça iddiası!
        "Mourinho aklını kaybetti!"
        "Mourinho aklını kaybetti!"
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Penaltı kararı doğru mu, ofsayt var mı?
        Penaltı kararı doğru mu, ofsayt var mı?
        Kılıçdaroğlu: Kurultayda aday değilim…
        Kılıçdaroğlu: Kurultayda aday değilim…
        Acı tesadüf
        Acı tesadüf
        Habertürk Anasayfa