47. İstanbul Maratonu yarın koşulacak

Dünya Atletizm Birliğinin belirlediği kriterlere göre Avrupa'nın üç Gold Label maratonundan biri olan organizasyona 126 ülkeden 42 kilometrede 5 bin 976, 15,5 kilometrede 12 bin 440, Kurumsal Koşu'da 18 bin ve Halk Koşusu'nda da 5 bin olmak üzere toplam 41 bin 416 kişi kayıt yaptırdı.

Maratona 4 ayrı kıtadan 43 elit atlet katılacak. Erkeklerde son şampiyon Dejene Debela'nın yanı sıra Rhonzas Lokitam Kilimo ve Denis Chirchir, kadınlarda ise Sofia Assefa, Tigst Getnet ve Yenenesh Tilahun Dinkesa koşuda yer alacak isimler arasında bulunuyor. Yerli atletlerin de ulusal şampiyonluk hedefiyle koşacağı maratonda erkekler ve kadınlarda birinci sırada gelen sporcular "Türkiye şampiyonu" ünvanının sahibi olacak.

Organizasyona katılacak 40 yaş ve üstü master atletlerden gereken dereceleri yapanlar, 2026 Dünya Masterlar Maraton Şampiyonası'nın yanı sıra 2027 yılındaki şampiyonaya da katılma hakkı elde edecek.

Yarış, İBB Spor İstanbul YouTube kanalından canlı olarak yayımlanacak.

PARKURLAR 47. İstanbul Maratonu'nun başlangıç noktası, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası girişi olacak. Saat 08.45'te tekerlekli sandalye yarışıyla başlayacak maratonda 42 kilometre yarışı saat 09.00'da yapılacak. 42 kilometre kategorisinde koşacaklar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Yakası girişinden Beşiktaş'a inecek ve sahil hattını izleyerek Galata Köprüsü'ne ulaşacak. Köprüyü geçtikten sonra Sirkeci yönüne dönerek Kennedy Caddesi üzerinden sahil yoluna ilerleyecek koşucular, Sirkeci, Cankurtaran, Kumkapı, Yenikapı, Yedikule, Zeytinburnu ve Bakırköy'den geçip Rauf Orbay Caddesi'ni takip ederek Hava Harp Okulu araç tahliye kapısına kadar devam edecek. Katılımcılar, burada U dönüşü yapıp yine sahil yolunu izleyerek Gülhane Parkı'na gelecek. Parkın içinden geçen yarış, tramvay yolunu takip ederek Sultanahmet Meydanı'nda son bulacak. Üç ayrı grup halinde başlatılacak 15,5 kilometre yarışı, saat 09.19, 09.38 ve 10.05'te start alacak. Bu kategoride koşucular, Yenikapı'ya kadar 42 kilometre yarışı ile aynı güzergahta devam edecek ve finiş Yenikapı'da yapılacak. Startı saat 10.32, 11.06 ve 11.40'ta verilecek Kurumsal Koşu kategorisinin ardından son olarak 12.14'te Halk Koşusu başlayacak. Bu kategorilerde yarışacak katılımcılar da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Yakası girişinden koşuya başlayacak, Barbaros Bulvarı'nı takip ederek sahile inecek ve Tüpraş Stadı ile Dolmabahçe Sarayı arasında kalan yolda yarışı tamamlayacak. Göğüs numarası olmayanlar, maratona alınmayacak.

ÖDÜLLER 47. İstanbul Maratonu'nda derece yapacak kadın ve erkek atletler eşit şekilde para ödülü alacak. 42 kilometre kategorisinde toplam 190 bin dolar ödül dağıtılacak. Parkur rekoru kırılması halinde ise 5 bin dolar prim verilecek. Organizasyonda birinciler 50 bin, ikinciler 20 bin, üçüncüler 10 bin, dördüncüler 5 bin, beşinciler 4 bin, altıncılar 3 bin, yedinciler 2 bin, sekizincilere ise bin dolar ödül alacak. Yerli atletlerde ise ayrı bir para ödülü dağılımı da olacak. Kadınlar ve erkeklerde ilk 5'e giren Türk atletlere toplamda 400 bin lira para ödülü dağıtılacak. Kadınlar ve erkeklerde ilk beşe girecek atletlerde birincilere 60 bin, ikincilere 50 bin, üçüncülere 40 bin, dördüncülere 30 bin, beşincilere ise 20 bin lira ödül verilecek. Maratonda tekerlekli sandalye kategorisinde ilk dörde giren sporcular sırasıyla 30 bin, 25 bin, 20 bin ve 15 bin liralık para ödülünün sahibi olacak. 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, ve 85 yaş üstü gruplarında dereceye giren isimlere de para ödülü verilecek. Tüm kategoriler göz önüne alındığında organizasyonda toplam 9,5 milyon lira para ödülü dağıtılacak.

YOLLAR KAPANACAK 47. İstanbul Maratonu için parkur ve bağlantı yolları araç trafiğine kapatılacak. Saat 03.00'ten itibaren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, saat 06.00'dan itibaren ise Avrasya Tüneli dahil tüm parkur trafiğe kapatılacak. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü saat 14.00'te, Avrasya Tüneli saat 15.00'te, tüm parkur ise saat 15.30'da yeniden trafiğe açılacak.