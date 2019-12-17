Son dakika haberleri... Çete hattı çökertildi! '444' ve '0850'li numaralar ile dolandırıyorlardı

İHA

"444" ve "0850"li numaralar ile bankadan aradıklarını söyleyerek, hesaplarının tehlikede olduğu bahanesiyle vatandaşları yüz binlerce TL dolandıran suç örgütü, İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonlarla çökertildi.

İHA'nın haberine göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, vatandaşları "444" veya "0850"li numaralardan arayıp, "Bankanızdan arıyoruz, hesabınızda anormal hareketler var. Bilgisayar korsanları hesabınızı ele geçirecek, paranızı size vereceğimiz güvenli hesaba acilen yatırmanız gerekiyor" diyerek yüz binlerce TL'lik dolandırıcılık yapan şüphelileri yakalamaya yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışmalarının ardından şüpheli şahısların kimlikleri tespit edildi. Polis, kimlikleri belirlenen şahısları yakalamak için düğmeye bastı. Çalışmalar kapsamında çete üyesi 1 kişi yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Konuyla ilgili çalışmalarını derinleştiren Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekipler, suç örgütünün diğer şüphelilerinin yakalanması yönelik geçen cuma İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya illerinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ DE YAKALANDI

Gerçekleştirilen operasyonla suç örgütünün lideri olduğu belirlenen Batuhan M.'nin (25) de aralarında bulunduğu 1’i kadın 7 kişi ikametlerinde kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan 7 kişi, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Emniyette sorguları yapılan şüphelilerin çok sayıda suçtan kaydı olduğu belirlendi.

YAŞLI KADININ 200 BİN TL'SİNİ DOLANDIRDILAR

Dolandırıcıların tuzağına düşen mağdurlardan T.U. isimli yaşlı kadına 444'lü numaradan gelen çağrıya yanıt vermesinin ardından, "Bankanızdan arıyoruz. Hesabınızda anormal hareketler var, bilgisayar korsanları hesabınızdaki paraları ele geçirecek. Size vereceğimiz güvenli hesaba paranızı acilen yatırmanız gerekiyor" denildiği, T.U.'nun bunun üzerine hesabındaki 200 bin TL'yi belirtilen banka hesabına yatırdığı öğrenildi.

ÖRGÜTÜN 6 ÜYESİ TUTUKLANDI

Kendilerini bankanın çağrı merkezi çalışanı olarak tanıtarak vatandaşın yüz binlerce TL’sini alan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden, Ertuğrul C., Emrah İ., Şeyhmus K., Batuhan M., Fadime O., Gökhan M. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, B.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

PARALARI BÖYLE ÇEKTİLER

Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, zanlıların bankalardaki veznelere ve para çekme makinelerine giderek mağdurların hesaplarına yatırdığı paraları çektiği anlar görüldü.