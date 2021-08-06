40 km'lik sahil bandı simsiyah!

Geçen Cumartesi günü Milas’ta çıkıp Bodrum’a sıçrayan yangınla ilgili mücadele sürüyor. Muğla'daki yangın bölgesinden ise acı görüntüler geliyor.

Son olarak önceki gün termik santralin olduğu noktada büyük bir tehlikeye yol açan alevler, sahil bandını tamamen küle çevirdi.

Bölgeden gelen görüntülerde Kissebükü Koyu ile Ören Mahallesi arasındaki sahil boyunca yaklaşık 40 kilometre boyunca uzanan ormanlık alanın tamamen yandığı dikkat çekti.