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Nazlı'nın kahreden ölümü! 40 günlük bebeği kurtarıldı

İzmir'in Buca ilçesinde, evlerinde çıkan yangında alevlerin arasında kalan 19 yaşındaki Nazlı Göl hayatını kaybetti. Yangın sırasında evde bulunan Göl'ün dini nikahla birlikte yaşadığı Batuhan Korkmaz, 40 günlük bebeklerini kurtardı

Giriş: 12.03.2023 - 16:40 | Güncelleme: ABONE OL
40 günlük bebeği olan Nazlı'nın kahreden ölümü! - En son haberler
DHA

İzmir'de evde çıkan yangında 19 yaşındaki Nazlı Göl hayatını kaybetti, 40 günlük bebeği kurtuldu.

DHA'nın haberine göre yangın, 10 Mart'ta saat 18.30 sıralarında Göksu Mahallesi 684/12 Sokak'taki bir apartmanın birinci katındaki dairede çıktı. 40 günlük bebekleriyle evde bulunan Nazlı Göl ve Batuhan Korkmaz, alevler arasında kaldı.

BEBEĞİ ÇIKARDI, BİR DAHA İÇERİ GİREMEDİ

Fotoğraf: İHA
Fotoğraf: İHA

Korkmaz, ilk olarak bebeği kucaklayıp, dışarıya çıkardı. Daha sonra da Nazlı Göl'ü kurtarmak için eve girmeye çalıştı. Korkmaz, kısa sürede evi saran alevler nedeniyle içeriye giremedi. Alevleri gören çevredekiler, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

GENÇ ANNENİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Fotoğraf: DHA
Fotoğraf: DHA

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri yaklaşık bir saat süren müdahalenin ardından alevleri söndürdü ancak genç kadının yangında yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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