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        Haberler Gündem Güncel 4 yaşındaki çocuk servis aracının altında kaldı | Son dakika haberleri

        4 yaşındaki çocuk servis aracının altında kaldı

        İstanbul Avcılar'da, annesinin yanında bisiklet süren 4 yaşındaki Seyfican Taze, geri manevra yapan servis minibüsünün altında kalarak hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 17:31 Güncelleme: 19.09.2024 - 19:28
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          Avcılar'ın Yeşilkent Mahallesi'nde anne Halime İnce, oğlu Seyfican İnce ve yeğeni ile market alışverinden dönerken, 4 yaşındaki Seyfican da annesinin yanında bisikletle ilerliyordu.

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          Kaldırımdan karşıya geçmek istedikleri sırada anne İnce, yeğeninin elini tuttu. 

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          Aynı anlarda bisikletle annesinin biraz gerisinde kalan Seyfican İnce'ye G-725'inci Sokak'ta manevra yapan servis midibüsü çarptı. 

          Midibüsün şoförü Fevzi Çağlar son ana kadar çocuğu görmedi. 

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          Anne, çığlık atarak çocuğunu lastiğin altından aldı. Midibüs şoförü ve çevredekiler de inerek yardım etmeye çalıştı.  

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          Anne kucakladığı çocuğunu yakındaki bir otomobille hastaneye götürdü. 

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          Hastanede Seyfican İnce'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Midibüs şoförü ise gözaltına alındı.

          TUTUKLANDI

          Emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesine sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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          "UFACIK ÇOCUK BİSİKLETLE ARABANIN ALTINDA KALDI"

          Kazaya tanık olan Nurettin Karakoç, bu kavşakta sürekli kaza olduğunu belirterek, "Bu sefer maalesef bir can kaybedildi. Ufacık çocuk bisikletle arabanın altında kaldı. Araba şuradan yukarı doğru çıkıyordu geri döndü. Dönerken, sağ tarafta çocuk bisikletle annesinin arkasından gidiyordu. Ufak çocuğu midibüs altına aldı. Hatta bisiklet de şu anda benim dükkanda duruyor. Bizim arkadaşın arabasına koyduk, hastaneye götürüldüğünde ölmüştü" dedi.

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