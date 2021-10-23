Kahreden kaza! 4 yaşındaki çocuk öldü

İHA

Kaza, Siverek-Viranşehir karayolu Çatak Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Ümit S. idaresindeki 63 B 0561 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Otomobil hurdaya dönerken, kazada sürücü Ümit S. ile birlikte araçta bulunan Abdusselam S., Eyyüp Ensar Ç. ve Muhammed S. yaralandı.

Ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 4 yaşındaki Muhammed S., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılar ise acil servisteki ilk müdahalelerinin ardından Şanlıurfa'daki çeşitli hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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